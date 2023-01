Đere: Sjajan je osećaj pobediti Ruda, iscrpljen sam i srećan

Srpski teniser Laslo Đere izjavio je da je srećan zbog trijumfa nad trećim igračem na ATP listi Norvežaninom Kasperom Rudom u osmini finala ATP turnira u Oklandu.

Đere je posle velike borbe nadigrao Ruda 3:6, 6:3, 7:6 (7:3). "Sjajan je osećaj pobediti Ruda. Već neko vreme prošlo kad sam dobio TOP 10 igrača, a mnoge sam izgubio. Ovaj meč je bio dobar, vratio sam se iako sam izgubio prvi set. Pomalo sam iscrpljen, ali istovremeno i srećan", rekao je Đere posle meča. Srpski teniser je istakao da je njegov servis počeo da funkciniše tokom drugog sveta. "To mi je donelo lake poene, a bilo je potrebno protiv igrača kao što je Rud. Pokušavao sam da imam što više lakih poena. On je izuzetan sa osnovne linije. Ovo je velika bitka koju sam dobio. Okrenuo sam rezultat protiv jednog od najboljih igrača. I u prvom setu je dosta toga funkcionisalo. Nije bilo mnogo toga da se učini, dobro je servirao, nisam znao šta da uradim, probao sam neke nove stvari. Probao sam igram servis volej i to je dalo rezultat", zaključio je Đere. Srpski teniser će u četvrtfinalu ATP turnira u Oklandu igrati protiv Francuza Konstanta Lestjena.