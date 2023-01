POZNATO KO ĆE BITI NOLETOVI RIVALI - Ovo je put koji Đoković treba da pređe do istorijskog 22. Grend slema u Australiji

Poznato je kojih sedam rivala stoji između Novaka i 22. Grend slem titule u karijeri, koju napada u Melburnu na Australijan openu.

Đoković je bio četvrti nosilac na žrebu, a žrebano je da u prvom kolu igra protiv Roberta Karbaljesa Baene.

Men on a mission 💪



Who is your tip for the #AO2023 men’s singles title? 🏆 pic.twitter.com/abQPGTINrp