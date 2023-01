Vavrinka ne voli Đokovićev povlašćen položaj u Melburnu!

Švajcarac se usprotivio odluci direktora turnira u Melburnu da se izbacuju navijači koji budu navijali protiv tenisera.

Direktor Australijan opena Kreg Tajli uputio je ozbiljno upozorenje svim teniskim hejterima da će biti izbačeni sa tribina ukoliko zvižde i negoduju protiv igrača.

Australijski mediji naravno, u ovom potezu Tajlija videli su njegov zaštitnički odnos prema Novaku Đokoviću, a to isto vidi i Švajcarac Sten Vavrinka koji se pobunio protiv odluke direktora turnira.

Bivši šampion Australijan opena veruje da navijačima treba dati malo slobode u navijanju, a da oštre mere treba preduzeti ako se pređe granica.

- Ako pređu granicu, onda - da, ali mislim da im treba dozvoliti da rade šta god žele. Oni to rade svake godine sa svakim igračem. To je tenis. To je sport. To je ono što želite - rekao je Vavrinka.

Vavrinka veruje da je malo verovatno da će navijački udar biti usmeren ka Srbinu i da bi bio srećan da se devetostruki šampion ponovo vrati u akciju.

- Mislim da je bilo mnogo grešaka prema Đokoviću prošle godine. Verujem da ga neće izviždati. Biće srećni da ga vide i biće to sjajan turnir - rekao je Švajcarac.