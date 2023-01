Evo ko je devojčica kojoj se Novak poklonio: Od nje se mnogo očekuje, svetla budućnost belog sporta

Novak Đoković je danas igrao egzibicioni meč sa Nikom Kirjosom na centralnom terenu Australijan opena, a u jednom trenutku, njemu se pridružila i jedna devojčica.

Naime, reč je o desetogodišnjoj Ani Marić, koja je pokupila svu pažnju prepune i rasprodate Rod Lejver Arene do poslednjeg mesta.

To što je Kirjos slavio i što je Novak igrao prvi put u Melburnu nakon prošlogodišnje deportacije, palo je u drugi plan, uostalom kao i rezultat meča. Jedino važno bilo je da se ljudi koji su na tribinama i na terenu dobro zabave, a novac od prodatih karata biće prosleđen u humanitarne svrhe.

Međutim, momenat kada se Novak poklonio devojčici, bio je upečatljiv.

