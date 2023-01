BORIS BEKER O KIRJOSU: Šteta za sve nas!

Vest da se Kirjos povlači sa prvog ovosezonskog Grend slema iznenadila je ceo teniski svet pa i Borisa Bekera.

On je u razgovoru za Eurosport rekao da nije očekivao da će se to dogoditi.

- Nije mi ličilo da će biti tako posle petka, kada je igrao onu egzibiciju sa Novakom Đokovićem. O povredama je pričao ranije, ali o članku, ne o kolenu. Ipak, to što Kirjos kaže i ono što radi su dve različite stvari. U svakom slučaju, to je teško progutati kada ne možeš da igrač na domaćem grend slemu zbog povrede. To je šteta za sve nas. - rekao je Beker

Najbolji australijanski igrač je trebao da se sastane sa Romanom Safiulinom iz Rusije, međutim usled njegovog odustajanja na turnir je upao laki luzer Denis Kudla.

