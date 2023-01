(UŽIVO) ĐOKOVIĆ - KUAKO: Novak posle drame i taj-brejka IZGUBIO DRUGI SET - TREĆI ZAPOČEO SILOVITO!

TOK MEČA:

TREĆI SET

2:0 - TAKO JE! Novak pravi rani brejk u trećem setu - Francuzu ne dozvoljava ni jedan poen u ovom gemu

1:0 - Novak agresivno servira i sa "nulom" dolazi u prednost

6:7 (5-7) - ENCO KUAKO OSVOJIO DRUGI SET!

6:6 - Fanstastičnim forhendom Đoković izjednačava - gledaćemo taj-brejk

5:6 - Propustio je Nole dve brejk šanse u ovom gemu!

5:5 - Posle kratke pauze, Novak servira - dosta greši, noga ga muči - ne može da se osloni na nju. Francuz osvaja lake poene, ali i njega muči povreda, pa se slabije kreće... Ipak, na 30:30 Đoković pokušava agresivniim udarcima da završi gem, ali ne da mu se. Na kraju - preživeo je ovaj gem!

DRUGI SET

Sada je medicinska ekipa na terenu zbog Novaka! Srpski teniser je napustio teren i otišao u svlačionicu!

5:4 - I dalje nema brejka! Fastastičnim udarcima Francuz osvaja poene, sa druge strane Novak se lošije kreće po terenu - u jednom momentu skakutao je na desnoj nozi, podižuću levu (povređenu)

4:4 - Dobar gem za Đokovića, sigurnim servisima poravnava rezultat

3:4 - Đoković propušta brejk priliku, Kuako asom ostaje u gemu, a potom i dolazi do novog vođstva! Nole još uvek bez rešenja

3:3 - Novak je u početku imao problema sa prvim servisom, pa je Kuako stigao do 30:40. Nole se budi u nastavku i imamo novo izjednačenje

2:3 - Kuako ne popušta - čuva svoj servis

2:2 - Novo izjednačenje!

1:2 - Francuz opet vodi - nema nameru lako da se preda!

1:1 - Siguran gem za Novaka!

0:1 - Kuako osvaja drugi gem u ovom meču! Zaigrao je malo agresivnije i to mu se isplatilo

6:1 - Novak osvojio prvi set!

5:1 - Nole potpuno slomio otpor mladog rivala. Još jedan BREJK!

4:1 - Đoković potvrđuje brejk! Enco je rovit, slabo se kreće po terenu

Ovacije publike za mladog Kuakaa - ipak se vraća na teren! Posle ukazane medicinske pomoći meč je nastavljen!

3:1 - BREJK! Posle 15 razmenjenih poena i jedne propuštene brejk prilike, Novak ipak koristi drugu i uvećava prednost. Tokom ovog gema Kuako je izvrnuo skočni zglob i trenutno mu se ukazuje pomoć, mladi Francuz u suzama...

This is devastating to watch 💔



Enzo Couacaud seems to break down in tears after injuring his ankle against Novak Djokovic 😭



Will the qualifier be able to continue? #AusOpen | @discoveryplusUK pic.twitter.com/JNlMx3zoi6