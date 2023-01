(UŽIVO) ĐOKOVIĆ - KUAKO: Novak u pohodu na jubilarnu titulu u Melburnu! RUTINSKI OSVOJIO PRVI SET!

TOK MEČA:

6:1 - Novak osvojio prvi set!

5:1 - Nole potpuno slomio otpor mladog rivala. Još jedan BREJK!

4:1 - Đoković potvrđuje brejk! Enco je rovit, slabo se kreće po terenu

Ovacije publike za mladog Kuakaa - ipak se vraća na teren! Posle ukazane medicinske pomoći meč je nastavljen!

3:1 - BREJK! Posle 15 razmenjenih poena i jedne propuštene brejk prilike, Novak ipak koristi drugu i uvećava prednost. Tokom ovog gema Kuako je izvrnuo skočni zglob i trenutno mu se ukazuje pomoć, mladi Francuz u suzama...

