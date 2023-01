Laslo Đere podelio sa medijima iz Srbije najtužnjje vesti posle poraza od Dimitrova.

Da nešto nije u redu sa našim asom Laslom Đereom moglo se videti već na početku meča protiv Grigora Dimitrova.

Nedostatak koncentracije je vidno uticao na njegovu igru i u kasnijoj fazi meča - pa se posle izgubljenog završnog seta rezultatom 6:0 pojavila bojazan da je možda u pitanju - povreda.

Nažalost, ispostavilo se da je posredi nešto mnogo teže, najtužnije...

- Žao mi je što se Australijan open ovako završio. Nažalost, desile su se neke stvari prethodnih dana o kojima nisam pričao ni sa svojim timom, ni sa svojom devojkom. U nedelju ujutru sam dobio vest da mi je baka preminula. I iskreno, da ovo nije grend slem i da nisam na drugom kraju sveta, ne bih sada ni bio ovde, otišao bih kući", rekao je Đere i dodao:

" Već imam iskustva sa ovakvim stvarima, ali nisam imun na njih. Imao sam veliku želju da ostvarim prvu pobedu ovde. U nedelju ujutru mi je sestra javila, ja sam već posle sat i po otišao na trening. Ostao sam jer sam imao dobar žreb, želeo sam da pobedim. Ali.. Pokušao sam da se koncetrišem koliko sam mogao, međutim, to mi je stalno bilo u glavi. I sada ovaj meč protiv Dimitrova. Ne volim da izgubim, pogotovo ne bez borbe, ali... Negativne misli su mi samo dolazile. Bile su jače od mene... To je to".

Naše saućešće ovom divnom momku, cela Srbija ga ima u svojim mislima...

Autor: