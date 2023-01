'TIP JE PIJAN, VAN SEBE JE! ŠTA ĆEŠ DA URADIŠ?!' Haos na Rod Lejver Areni, Đoković POTPUNO POLUDEO zbog provokatora (VIDEO)

Tokom meča drugog kola Australijan opena protiv Enca Kuakoa, Novak Đoković je trpeo maltretiranje od strane jednog navijača, a u jednom trenutku mu je ponestalo strpljenje za provokacije male grupe na tribinama.

Navijači su se čuli u toku meča više puta, čak i pred Novakove servise, a najpre je viđena specifična situacija.

Dok se srpski teniser pripremao za servis, navijač sa druge strane tribina glasno je poručio bezobraznoj grupi "umuknite!", a kada je Đoković shvatio šta se dešava zahvalio se tom čoveku.



Ipak, provokatori su nastavili da ometaju Srbina, sve dok peti teniser sveta nije ušao u raspravu sa glavnim sudijom od kojeg je tražio reakciju.

Na startu četvrtog seta, pri rezultatu 2:0 za Novaka koji je imao i 40:30 u svom servis gemu, devetostruki osvajač Australijan opena nije želeo da nastavi meč pre nego što od arbitra zataži da opomene navijače.

"The guy's 𝐝𝐫𝐮𝐧𝐤 𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐟 𝐡𝐢𝐬 𝐦𝐢𝐧𝐝... he's not here to watch tennis!"



A furious Novak Djokovic pleads with the umpire to remove a loud spectator from the audience 😤#AusOpen | @DjokerNole pic.twitter.com/IiASc4pyEj