(UŽIVO) ĐOKOVIĆ - DIMITROV: NOLE GAZI BUGARINA: Srbin ima BREJK prednosti u trećem setu!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković igra protiv Bugarina Grigora Dimitrova meč trećeg kola Otvorenog prvenstva Australije.

ĐOKOVIĆ - DIMITROV 7:6 (9:7); 6:3, 1:0

TOK MEČA:

III SET

3:0 za Đokovića - NOVI BREJK! Novak ima ogromnu

2:0 za Đokovića - Uz dosta muke Novak uspeva da materijalizuje prednost koju je stekao u prethodnom gemu. Spasao je srpski as dve brejk lopte, napravio preokret i uvećao prednost u setu.

1:0 za Đokovića - BREJK! Idealan start trećeg seta za srpskog asa! Novak je iskoristio drugu priliku za brejk u ovom gemu i sjajno otvorio treći set!

II SET

He may not be 100% fit, but Novak Djokovic is now two sets up.



Never write him off 👏#AusOpen | @discoveryplusUK pic.twitter.com/q17mWsGXLC — Eurosport (@eurosport) 21. јануар 2023.

NOVAK OSVAJA DRUGI SET! Bez izgubljenog poena srpski as osvaja gem i završava posao u drugom setu!

5:3 za Đokovića - Dimitrov smanjuje zaostatak. U narednom gemu Novak će servirati za velikih 2:0 u setovima.

5:2 za Đokovića - Nemoćan je Dimitrov u ovim momentima! Novak je rutinski potvrdio brejk i sada ga samo jedan gem deli od osvajanja drugog seta!

4:2 za Đokovića - BREJK! Novak uspeva da oduzme servis rivalu! Oštri bekhendi i sjajne dijagonale Novaka naterale su Dimitrova na greške i Novak ponovo prvi stiže do brejka!

3:2 za Đokovića - Servis radi posao u ovim momentima. Novak ponovo stiže do prednosti!

2:2 izjednačenje - Kakva šteta! Tri prilike za brejk propustio je Novak u ovom gemu. Preživeo je Dimitrov dramatičan 11-minutni gem u kom je Đoković imao nekoliko sjajnih šansi da oduzme servis rivalu.

2:1 za Đokovića - Još jedan brz gem Đokovića. Ne dozvoljava Novak rivalu da dođe u priliku za brejk.

Djokovic'in yaşadığı sakatlık problemi onun kort içinde hareket kabiliyetini çok fazla sınırlıyor. H2H sadece 1 maç kaybettiği Dimitrov bile onu elerse şaşırmak mümkün değil. #AusOpen yeni bir grand slam şampiyonu çıkarak gibi görünüyor.Rune Rublev maçını alan turnuvayı alır gibi pic.twitter.com/i3IkTMJ0BZ — suvar aslan (@suvaraslan) 21. јануар 2023.

1:1 izjednačenje - Uzvraća bugarski as istom merom, rutinski stiže do izjednačenja.

1:0 za Đokovića - Siguran servis gem Novaka na startu prvog seta.

NIJE DOBRO - POVREDA MUČI NOVAKA! U pauzi između setova Novak je bio prinuđen da zatraži lekarsku pomoć! Povreda zadnje lože ozbiljno muči srpskog asa na ovom meču!

Every Djokovic match is going to be an adventure with this injury. That first set was an exotic safari.pic.twitter.com/POFPUupTkh — Gill Gross 🪃 (@Gill_Gross) 21. јануар 2023.

I set

NOVAK OSVAJA PRVI SET! Posle neviđene drame u taj-brejku srpski as uspeva da osvoji prvi set. Imao je Novak 5:2 i delovalo je da će rutinski završiti posao. Međutim, Dimitrov se vraća, dolazi i do set lopte, ali Novak je bio maksimalno koncentrisan u finišu.

6:6 izjednačenje - Uz dosta muke Novak uspeva da izbori taj-brejk. Spasao je dve set lopte Đoković u ovom gemu. Evidentno je da ima problem sa povredom, da trpi bolove i slabije se kreće u finišu seta.

5:6 za Dimitrova - Bugarin pravi preokret u finišu seta. Ekspresan servis gem raspoloženog Dimitrova. Sada će Novak servirati za ostanak u setu.

5:5 izjednačenje - Gubi servis Novak u gemu u kom je servirao za osvajanje prvog seta! Duže razmene nisu išle na ruku povređenom Novaku, Dimitrov je vršio pritisak, stigao do prve brejk lopte na meču i odmah iskoristio priliku koja mu se ukazala.

5:4 za Đokovića - Uz dosta muke Dimitrov uspeva da osvoji servis gem. Novak je propustio tri set lopte na servis bugarskog tenisera. U narednom gemu serviraće za osvajanje prvog seta.

5:3 za Đokovića - Novak i dalje čuva brejk prednosti! Jedan gem deli ga od osvajanja prvog seta!

4:3 za Đokovića - Čuva Dimitrov svoj servis, osvaja gem bugarski teniser i ponovo smanjuje zaostatak.

4:2 za Đokovića - Perfektan gem srpskog asa. Bez izgubljenog poena Novak je završio posao!

3:2 za Đokovića - Smanjuje zaostatak Dimitrov. Bugarin je imao 40:15 i delovalo je da će rutinski završiti ovaj gem, međutim, Novak uspeva da stigne do izjednačenja. Ipak, Dimitrov nije dozvolio Srbinu da ponovo dođe u priliku za brejk, sjajno je servirao u završnici gema.

3:1 za Đokovića - Sjajno se odbranio Dimitrov na startu ovog gema i pogodio strašan forhend za 0:15. Međutim, nakon toga usledila je sjajna reakcija Novaka. Srbin osvaja četiri poena u nizu i završava posao.

2:1 za Đokovića - Prvi gem za Dimitrova, smanjuje zaostatak Bugarin.

2:0 za Đokovića - Uspeo je Novak da potvrdi brejk! Novak je dobro servirao stigao do 40:15, ali Dimitrov uspeva da dođe do izjednačenja. Međutim, Novak nije dopustio rivalu da stigne do brejk lopte, posle sjajnog izlaska na mrežu završio je posao u ovom gemu.

1:0 za Đokovića - BREJK! Sjajan start, koristi Novak prvu brejk loptu. Bolji početak meča nismo mogli ni da zamislimo. Novak je odmah izvršio pritisak na servis Dimitrova, iskoristio greške rivala i došao do dve vezane prilike za brejk. Iskoristio je prvu šansu i stigao do prednosti na startu meča.

Biće to 11 međusobni susret ovih rivala, a Novak je od 10 odigranih duela slavio čak devet puta! Srpski as je samo jednom je poražen od Dimitrova i to davne 2013. godine na Mastersu u Madridu. Poslednji put sastali su se pre četiri godine u Parizu, kada je posle dva seta srpski as bio uspešniji.

Đoković je do trećeg kola stigao nakon pobede nad francuskim teniserom Encom Kuakom 3:1, dok je Dimitrov u drugoj rundi bio bolji od srpskog tenisera Lasla Đerea.

Trenutno veća briga od samog protivnika za Novaka je povreda zadnje lože koju vuče još od polufinala turnira u Adelejdu. Novak ima problema sa mišićem od samog starta turnira, a na meču protiv anonimnog Francuza stvar se dodatno iskomplikovala.

Novak je pred meč sa Grigorom odradio pripremu na terenu broj 22, a na povređenom mišiću pored bandaže imao je i tejp koji ublažava bol.

Autor: