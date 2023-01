(UŽIVO) ĐOKOVIĆ - DIMITROV: Nole protiv povrede i iskusnog Bugarina za osminu finala Australijan opena!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković igra protiv Bugarina Grigora Dimitrova meč trećeg kola Otvorenog prvenstva Australije.

TOK MEČA:

I set

5:6 za Dimitrova - Bugarin pravi preokret u finišu seta. Ekspresan servis gem raspoloženog Dimitrova. Sada će Novak servirati za ostanak u setu.

5:5 izjednačenje - Gubi servis Novak u gemu u kom je servirao za osvajanje prvog seta! Duže razmene nisu išle na ruku povređenom Novaku, Dimitrov je vršio pritisak, stigao do prve brejk lopte na meču i odmah iskoristio priliku koja mu se ukazala.

5:4 za Đokovića - Uz dosta muke Dimitrov uspeva da osvoji servis gem. Novak je propustio tri set lopte na servis bugarskog tenisera. U narednom gemu serviraće za osvajanje prvog seta.

5:3 za Đokovića - Novak i dalje čuva brejk prednosti! Jedan gem deli ga od osvajanja prvog seta!

4:3 za Đokovića - Čuva Dimitrov svoj servis, osvaja gem bugarski teniser i ponovo smanjuje zaostatak.

4:2 za Đokovića - Perfektan gem srpskog asa. Bez izgubljenog poena Novak je završio posao!

3:2 za Đokovića - Smanjuje zaostatak Dimitrov. Bugarin je imao 40:15 i delovalo je da će rutinski završiti ovaj gem, međutim, Novak uspeva da stigne do izjednačenja. Ipak, Dimitrov nije dozvolio Srbinu da ponovo dođe u priliku za brejk, sjajno je servirao u završnici gema.

3:1 za Đokovića - Sjajno se odbranio Dimitrov na startu ovog gema i pogodio strašan forhend za 0:15. Međutim, nakon toga usledila je sjajna reakcija Novaka. Srbin osvaja četiri poena u nizu i završava posao.

2:1 za Đokovića - Prvi gem za Dimitrova, smanjuje zaostatak Bugarin.

2:0 za Đokovića - Uspeo je Novak da potvrdi brejk! Novak je dobro servirao stigao do 40:15, ali Dimitrov uspeva da dođe do izjednačenja. Međutim, Novak nije dopustio rivalu da stigne do brejk lopte, posle sjajnog izlaska na mrežu završio je posao u ovom gemu.

1:0 za Đokovića - BREJK! Sjajan start, koristi Novak prvu brejk loptu. Bolji početak meča nismo mogli ni da zamislimo. Novak je odmah izvršio pritisak na servis Dimitrova, iskoristio greške rivala i došao do dve vezane prilike za brejk. Iskoristio je prvu šansu i stigao do prednosti na startu meča.

Biće to 11 međusobni susret ovih rivala, a Novak je od 10 odigranih duela slavio čak devet puta! Srpski as je samo jednom je poražen od Dimitrova i to davne 2013. godine na Mastersu u Madridu. Poslednji put sastali su se pre četiri godine u Parizu, kada je posle dva seta srpski as bio uspešniji.

Đoković je do trećeg kola stigao nakon pobede nad francuskim teniserom Encom Kuakom 3:1, dok je Dimitrov u drugoj rundi bio bolji od srpskog tenisera Lasla Đerea.

Trenutno veća briga od samog protivnika za Novaka je povreda zadnje lože koju vuče još od polufinala turnira u Adelejdu. Novak ima problema sa mišićem od samog starta turnira, a na meču protiv anonimnog Francuza stvar se dodatno iskomplikovala.

Novak je pred meč sa Grigorom odradio pripremu na terenu broj 22, a na povređenom mišiću pored bandaže imao je i tejp koji ublažava bol.

Autor: