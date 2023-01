USELIO SE U ĆERKINU SPAVAONICU, PA JOJ ZLOSTAVLJAO CIMERKE: Sve radio pod izgovorom da im 'pomaže' - Evo kako je UHVAĆEN (VIDEO)

- Bio je to sadizam, čist i jednostavan - rekao je sudija Luis Liman prilikom izricanja kazne, uz ocenu da je Rej (63) koristio svoj "zli genije da muči svoje žrtve".

Tokom Rejovog četvoronedeljnog suđenja na saveznom sudu na Menhetnu, tužioci su izneli jezivu hronologiju događaja koji su počeli kada se Rej uselio u spavaonicu svoje ćerke krajem 2010. godine.

Rej je učestvovao u terapijskim seansama sa nekim njenim cimerkama pod izgovorom da im pomaže u rešavanju psiholoških problema.

Rej se predstavio kao očinska figura, a nekoliko cimerki se sledećeg leta preselilo u stan u kvartu Aper Ist Sajd na Menhetnu.

- Jednosoban stan se pretvorio u kuću užasa - navodi se u optužnici.

Rej je učestvovao u terapijskim seansama sa studentima, ubeđujući ih da otkriju duboko intimne detalje o svojim životima. On je kasnije izolovao nekoliko svojih žrtava od njihovih roditelja i ubedio neke da su "slomljene" i da im je potrebna popravka, navodi se u optužnici.

