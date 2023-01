'ĐOKOVIĆ FOLIRA POVREDU!' Velika sramota Australijanaca! Tvrde da Novak NIJE POVREĐEN, a sve je to samo PRLJAVA IGRA!

Neverovatno zvuči, ali jedan od vodećih medija u Australiji dovodi u pitanje stanje Novaka Đokovića i njegovu povredu.

Srpski teniser je prošao u osminu finala Australijan opena gde će igrati protiv domaćeg Aleksa de Minora, a lokalni mediji pokušavaju prljavim igrama da najave taj meč.

"Herald San" je pisao o povredi koja je ozbiljno namučila Đokovića u prva tri meča u Melburnu.

Novak je bio bolji protiv Roberta Karbaljesa Baene, Enca Kuakoa i Grigora Dimitrova, a tokom sva tri meča je osećao snažne bolove na levoj nozi koja je bandažirana uz zalepljene flastere.

Srbin je pomoć potražio i u raznim tabletama koje su pomogle da u delovima meča ne oseća jak bol, pa je te trenutke koristio da razbije protivnika i privede mečeve kraju.

Međutim, na portalu pomenutog dnevnog lista pojavio se tekst sa naslovom: Folira? Demon će razotkriti Đokovićevu "povredu".

U sramnom tekstu, novinar "Herald Sana", navodi da Novak ima "misterioznu povredu".

"Dok misteriozna povreda Novaka Đokovića i dalje zbunjuje, rival u četvrom kolu, Aleks de Minor, planira da otkrije da li favorit na Australijan openu lažira povredu, ili ne".

Autor je istakao da pojedini misle kako Đoković pokušava da prevari protivnike, a ističe da je u tri meča izgubio samo jedan set.

"Bez obzira na to da li je Novak Đoković zaista povređen ili nije, Demon (nadimak De Minora) nije favorit. Njegova šansa da pobedi je da iskoristi problem koji Đoković navodno ima i natera ga da trči kao pas. Skeptici se pitaju da li su to mentalne igre. On je povređen, a izgubio je samo jedan set od kada je došao u Melburn park", piše na sajtu "Heralda".

O navodima da Đoković nije povređen govorio je i Boris Beker, nekadašnji trener srpskog tenisera, sada komentator "Eurosporta".

"Slušajte, poznajem Đokovića dosta dugo i znam da zaista ima problem sa povredom. Ne bi se ponašao tako kako se ponaša da je sve u redu", rekao je Beker.

Sam De Minor, nije želeo da govori o Novakovoj povredi.

"Neću da razmišljam o njegovoj povredi. On je jedan od najboljih igrača na svetu. Uradiću sve što mogu da pobedim. Pokazaću mu koliko sam čvrst na terenu", rekao je De Minor.

