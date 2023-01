SRBIN POBEDIO DE MINORA! Povređeni Đoković gazi sve pred sobom - DEMOLIRAO Australijanca za ČETVRTFINALE AO! (FOTO)

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Australijan opena, pošto je u osmini finala ubedljivo savladao Australijanca Aleksa De Minora sa 3:0 u setovima (6:2, 6:1, 6:2).

Impresivni Novak do 25. vezanog trijumfa na Australijan openu došao posle samo dva sata i sedam minuta igre.

Novakov protivnik u četvrtfinalu biće Rus Andrej Rubljov, koji je ranije danas posle velike drame u pet setova bio bolji od Danca Holgera Runea.

Ljubimac domaće publike, popularni "Demon" pružio je dostojan otpor Đokoviću samo u uvodnim gemovima prvog seta. Teniseri su čuvali svoj servis sve do šestog gema kada Novak pojačava pritisak i na impresivan način, sa nulom, stiže do prvog brejka na meču. Od tog momenta viđena je apsolutna dominacija maestralnog Srbina. Do kraja seta nije dozvolio rivalu da osvoji gem i sa ubedljivh 6:2 stiže do prednosti na ovom meču.

U istom ritmu nastavio je Novak i u drugom setu. Osvojio je devet gemova u nizu i poveo sa 5:0 u drugom setu. U finišu seta De Minor je konačno uspeo da prekine njegovu neverovatnu seriju i izbegne popularni "krompirić", ali već u narednom gemu fenomenalni Nole je završio posao (6:1).

Nastavio je Novak da ubija u pojam rivala i u trećem setu. Napravio je dva brejka, poveo sa 4:0 i praktično završio posao na ovom meču. De Minor je do kraja seta uz dosta muke uspeo da osvoji dva servis gema, ali to je bilo sve od Australijanca na ovom meču (6:2).

Novakove navijače posebno raduje činjenica da povreda zadnje lože, koju Srbin vuče već duže vreme, nije uticala na njegovu igru. Dobro se kretao po terenu, nije pravio bolne grimase i konačno je odradio meč bez medicinskog tajm-auta.

III SET

6:2 - I to je to! Dve vezane meč lopte, posle kojih Novak stiže do pobede!

5:2 za Đokovića - Propustio je Đoković prvu meč loptu na ovom meču, međutim, u narednom gemu srpski as će servirati za trijumf!

5:1 za Đokovića - Samo jedan gem deli Novaka od plasmana u četvrtfinale Australijan opena.

4:1 za Đokovića - Uz dosta muke De Minor uspeva da se upiše na semafor, ali Novak i dalje ima ogromnu prednost u ovom setu.

4:0 za Đokovića - Novak nastavlja svoj impresivni niz. Rutinski osvaja još jedan servis gem i sigurno gazi ka plasmanu u četvrtfinale Australijan opena.

3:0 za Đokovića - NOVI BREJK - Ubija u pojam Đoković De Minora. Srbin je osvojio 13 od 14 poslednjih gemova!

2:0 za Đokovića - Potvrdio je brejk Novaka. Ozbiljan otpor pružio je De Minor Srbinu u ovom gemu, najdužem na servis Srbina od starta meča, ali ni ovaj put nije uspeo da dođe do brejk lopte. Nole je dobio i najneizvesniji gem na svoj servs.

1:0 za Đokovića - BREJK! Nole nema nameru da se zaustavi. Odmah na startu trećeg seta uspeva da oduzme servis Australijancu, koji nema rešenje za raspoloženog Srbina.

6:1 - NOVAK OSVAJA DRUGI SET!

5:1 za Đokovića - Australijanac konačno uspeva da prekine impresivan niz srpskog tenisera. Posle Novakove serije od devet osvojenih gemova, De Minor je uspeo da se upiše na semafor. U narednom gemu Novak servira za osvajanje drugog seta.

5:0 za Đokovića - Nastavlja se Novakova impresivna serija! Australijanac će servirati za ostanak u drugom setu.

4:0 za Đokovića - BREJK! Osam gemova u nizu osvojio je fenomenalni Novak! Imresivna igra srpskog asa na ovom meču! Četiri brejk prilike propustio je Đoković u ovom gemu, a onda je usledio maestralan ritern iz forhenda za petu brejk šansu koju sigurno koristi! Nazaustavljiv je na ovom meču!

3:0 za Đokovića - Sjajni Novak je rutinski materijalizovao prednost koju je stekao u prethodnom gemu. Potvrdio je brejk i ima veliku prednost u drugom setu!

2:0 za Đokovića - BREJK! Australijanac ne zna šta ga je snašlo! Novak je u žestokom naletu - fenomenalni Srbin je treći put na ovom meču oduzeo servis De Minoru!

1:0 za Đokovića - Peti gem u nizu osvaja Novak! Rutinski je odradio posao u uvodnom gemu drugog seta. De Minor još uvek nije imao priliku za brejk na ovom meču.

I SET

6:2 - NOVAK OSVAJA PRVI SET! Srbin novim brejkom osvaja prvi set posle 35 minuta igre!

5:2 za Đokovića - Novak je sa nulom potvrdio brejk, sada ga jedan gem deli od osvajanja prvog seta!

4:2 za Đokovića - BREJK! Novak bez izgubljenog poena u gemu uspeva da oduzme servis Australijancu! Savršen gem odigrao je srpski as. Sjajno je riternirao, šetao De Minora po terenu i na kraju zasluženo stigao do velike prednosti u prvom setu.

3:2 za Đokovića - Rutinski Novak ponovo stiže do prednosti! Taktički prefektno odigrao je srpski as i sa dva sjajna servisa završio posao u ovom gemu!

2:2 izjednačenje - Ozbiljno je pretio Novak u ovom gemu. Srpski as je vršio pritisak, nije dozvolio rivalu da lako osvaja poene nakon servisa, ali ipak nije upseo da dođe do prilike za brejk. Ovaj maratonski gem na kraju je pripao domaćem teniseru.

2:1 za Đokovića - "Crta" Novak po terenu od samog starta. Novak još jednom rutinski osvaja svoj servis gem. Pokušavao je De Minor dubokim i oštrim riternom da poremeti srpskog asa, ali to mu nije pošlo za rukom.

1:1 izjednačenje - Uzvratio je De Minor istom merom. Odlično je servirao Australijanac u ovom gemu. Bez izgubljenog poena stiže do izjednačenja.

1:0 za Đokovića - Sjajan start srpskog asa. Apsolutnu kontrolu imao je Novak u uvodnom gemu. Siguran servis gem za vođstvo na startu meča!

MEČ JE POČEO! Novak prvi servira!

09.25 - Teniseri izlaze na teren, spektakl uskoro počinje!

09.10 - Rubljov čeka pobednika ovog meča

Pobedniku ovog susreta rival u četvrtfinalu biće Rus Andrej Rubljov, koji je danas posle velike drame u pet setova savladao sjajnog Danca Helgera Runea 3:2 (6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6)

Zanimljivo, ovo je prvi međusobni okršaj Srbina i Australijanca, koji trenutno zauzima 24. poziciju na ATP listi.

Novak je u prva tri kola izgubio samo jedan set. U trećoj rundi srpski as je ubedljivo savladao bugarskog tenisera Grigora Dimitrova 3:0 (7:6, 6:3, 6:4), dok je ljubimac domaće publike bio je bolji od rancuskog predstavnika Bendžamina Bonzija.

Trenutno veća briga od samog protivnika za Novaka je povreda zadnje lože koju vuče još od polufinala turnira u Adelejdu. Novak ima problema sa mišićem od samog starta turnira, a na meču protiv Kuakua i Dimitrova stvar se dodatno iskomplikovala.

Novak je pred meč sa De Minorom odradio trening sa svojim timom, a na povređenom mišiću pored bandaže imao je i tejp koji ublažava bol.