Jovanovićevoj šampionski trofej 11. Kupa Nacija u Somboru, Srbija najbolja reprezentacija

Šestu godinu za redom Bokserski klub “Sombor” bio je sjajan domaćin Kupa Nacija, međunarodnog turnira za bokserke koje je ove godine održan 12. put.

Jedna od najvećih i najznačajnijih sportskih manifestacija u Srbiji – Kup Nacija u boksu za žene, omladinke, juniorke i školarke, turnir koji spada u kategoriju najjačih ženskih bokserskih turnira na svetu u Gradskoj hali Mostonga okupio je ekipe iz 14 država i 108 bokserki.

Grad zelenila, Sombor protekle nedelje bio je centar ženskog boksa u Srbiji, Evropi a po učesnicima i svetu. Za sjajnu organizaciju prvog ženskog turnira u 2023. u svetu zaslužan je BK Sombor, pod pokroviteljstvom Grada Sombora i u partnerstvu sa Bokserskim savezom Srbije.

Srpska reprezentativka Dragana Jovanović osvojila je pehar namenjen najboljoj bokserki međunarodnog turnira Kup nacija 2023, a među zlatne upisale su se i naše bokserke Jelena Zekić, Jasmina Nađ, Nataša Lukić, Mila Katić i Andrea Mitrović u svojim težinskim kategorijama.

Jovanovićeva je u finalu u kategoriji omladinki do 52 kg savladala Azerbejdžanku Ajnur Mikajlovu. Dragana je imala sjajnu 2022. godinu u kojoj je osvojila najsjajnije odličje na prestižnom međunarodnom turniru "Zlatna rukavica" u konkurenciji omladinki, koji je održan početkom godine u Beogradu. Usledilo je Evropsko prvenstvo u Sofiji, gde je bila bronzana, i kao kruna sezone je učešće na Svetskom prvenstvu za omladinke u Španiji, gde je zauzela odlično peto mesto.

“Prvi cilj u 2023. bilo mi je upravo zlato na Kupu Nacija, što sam ostvarila i sada maksimalno motivisana i puna samopouzdanja gledam u nastavak ove taskmičarske sezone. Na proleće ću učestvovati na Evropskom šampionatu, na kojem ciljam zlato. Krajnji cilj i ostvarenje sna, koji bi značio da se svaki minut uloženog rada, vremena, svaka kap znoja isplatila je plasman na Olimpijske ige u Parizu 2024. godine. Posvećena sam zadatku koji sam postavila ispred sebe i verujem da ću uz izuzetnu podršku kluba “Sombor” i Bokserski savez Srbije stići do cilja", kaže srpska reprezentativka Dragana Jovanović.

Za najbolju reprezentaciju 12. Kupa Nacija proglašena je selekcija Srbije koja je na ovom turniru brojala 25 takmičarki. Najbolja domaća bokserka je Sanja Mitić (kategorija do 50 kg), najbolja školarka je takođe predstavnica zemlje domaćina Nataša Lukić (kategorija do 44 kg). Naslov najbolje juniorke ponela je Ela Lonsdejl iz Engleske (kategorija do 57 kg). Rumunka Mihaela Badesku (48 kg) proglašena je za najbolju omladniku. Pehar za najbolju seniorku otišao je u ruke srpske reprezentativke Jelene Zekić (57 kg), najbolji sudija je Belorus Vjačeslav Tsitov. Najbolji timovi uzrasta omladinki: 1. Srbija, 2. Holandija, 3. Mađarska. Najbolji timovi uzrasta senorki: 1. Srbija, 2. Rumunija, 3. Mađarska.