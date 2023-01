BRITANAC OBJASNIO KAKO STOJE STVARI! Novakovi rivali u frci posle ovih reči!

Tim Henman oduševljen je igrama Novaka Đokovića na Australijan openu.

Britanac smatra da Novak Đoković ima sve što je potrebno da osvoji desesti trofej na prvom grend slemu u sezoni.

Novak Đoković će u četvrtfinalu protiv Andreja Rubljova, a Tim Henman nema dilemu, Srbin je favorit.

Novak je u osmoj brzini

- Ovo je bila pobeda koja poručuje nešto i igra koja poručuje. Videli smo i kod muškaraca i kod žena mnogo iznenađenja. Glavni nosioci u obe konkurencije su ispali u prvoj nedelji, to je prvi put u Open eri, a Novak je sada jasan favorit - smatra Henman.

Đoković je igrom demolirao De Minora, smatra Henman.

- Bilo je nekih pitanja, pre svega zbog stanja Novakove noge i fizičke spreme, ali videti ga protiv Deminora, protiv domaće publike kako ga bukvalno uništava... To nije bilo do manjka zalaganja, De Minor se trudio od prve do poslednje lopte, ali Đoković je jednostavno predobar. Ulaskom u četvrtfinale, on je jasan favorit.

ReutersTim Henman ne sumnja u Novaka Đokovića

Posebno je bio zadivljen Novakovom brzinom igre.

- Većina ljudi priča o petoj ili šestoj brzini, ali Novak gleda ka sedmoj ili osmoj, jer on napada lopticu jako rano. Igrati protiv De Minora, koji je jedan od najbržih momaka, ali ne i najbolji udarač, znači da morate da zaradite poene. Ali, kako je Novak udarao, delovalo je kao trening. Imaće ogromno samopouzdanje u četvrtfinalu - zaključio je Henman.