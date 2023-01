UMALO DA BUDE DISKVALIFIKOVAN SA AUSTRALIJAN OPENA: Cicipas za dlaku izbegao da, kao Đoković, bude izbačen sa grend slema (VIDEO)

Momak iz Atine se iznervirao nakon što je izgubio poen. Nervozan je raspalio po lopti, iako je video da je ispred njega devojčica koja skuplja lopte. Ona je išla u pravcu lopte, ali na svu sreću Cicipas je nije pogodio.

Devojčica je bila iznenađena, no nastavila je da obavlja svoj posao, a navijači naravno nisu bili oduševljeni potezom Grka.

Stefanos Tsitsipas is cruising, but he risked a default at 4-3 in the third set as he came this close to hitting a ball kid with a ball out of frustration... pic.twitter.com/OIbpX44pQ3