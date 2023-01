(UŽIVO) ĐOKOVIĆ - RUBLJOV: Novak juriša ka završnici Melburna! Srpski teniser preskočio trening pred četvrtfinale

Meč je na programu oko 09.30 sati po srednjoevropskom vremenu.

07.40 - Novak nije trenirao pred meč sa Rubljovim

Dan posle velike pobede nad Aleksom de Minorom, Đoković je odlučio da pauzira, te ga nije bilo na terenima Australijan opena. Nole je preskočio trening pred četvrtfinalni meč.

