ĐOKOVIĆ - RUBLJOV: BITKA ZA POLUFINALE AUSTRALIJAN OPENA! Spektakl je počeo! Novak siguran na startu meča!

Novak Đoković, jedan od najboljih tenisera svih vremena, relativno lako stigao je do novog četvrtfinala, iako se osim sa protivnicima bori i sa povredom zadnje lože.

Naš as ima priliku da osvoji rekordnu 10. titulu u Australiji i upiše se u istoriju kao jedini teniser koji je osvojio dvocifreni broj trofeja, a na putu mu sada stoji Andrej Rubljov.

Biće ovo duel petog i šestog na ATP listi, njihov četvrti na ATP turu.

Đoković vodi sa 2:1, a poslednji put sastali su se na završnom turniru u Torinu, Novak je slavio rezultatom 6:4, 6:1, a kasnije i osvojio trofej i na najbolji način završio sezonu.

NOVAK ĐOKOVIĆ-ANDREJ RUBLJOV

UŽIVO:

Prvi set:

2:1 - Ponovo Novakova dupla greška, neuobičajeno za njega na početku meča...Ipak, dobri servisi nakon toga su je anulirali.

1:1 - Fenomenalan gem! Dobro je servirao Rubljov, Novak sjajno odgovarao, publika je videla prelepe poene i meč loptu za Srbina, koju on nije iskoristio!

1:0 - Odmah na startu duela Nole pravi duplu servis grešku. Ipak, brzo se konsolidovao i dobio gem. Viđen je i prvi as na meču...

09:40 - Novak i Andrej su na terenu Rod Lejver arene, a Đoković je odlučio da servira prvi.

