JEDAN JEDINI I NEPONOVLJIVI! Novak DEMONTIRAO Amerikanca - Đoković u finalu Australijan Opena!

Srbin je 10. put u karijeri ušao u finale prvog grend slema u sezoni i boriće se protiv Stefanosa Cicipasa da popravi rekord čiji je vlasnik i osvoji 10. titulu na ovom turniru.

Takođe, ako pobedi Grka u nedelju, Novak će se vratiti na prvo mesto ATP liste posle više od šest meseci.

Nadali smo se i očekivali da će Đoković lakše doći do prednosti. I delovalo je da će to da se desi.

Novak je bio tako blizu osvajanja prvog seta nakon 35 minuta igre, ali se dogodio veliki pad u igri, što je Amerikanac iskoristio da se vrati u set. Pri rezultatu 5:1, Đoković je krenuo da pravi veliki broj grešaka, Amerikanac je osvojio četiri vezana gema i stigao do 5:5.

Srećom, Novak se probudio u pravom trenutku, lako je osvojio 11. gem, a zatim je brejkom stigao do prvog seta.

Drugi set završio se onako kako je trebalo i prvi...

Đoković je pravio brejk u drugom i četvrtom gemu, dok je u trećem uspeo da spasi tri brejk lopte. Tokom tog napornog i dramatičnog gema na Novakovom servisu, delovalo je da Srbin oseća bol u problematičnoj zadnjoj loži, pošto se nekoliko puta uhvatio za bandažiranu butinu.

Međutim, problem se nije primetio na terenu.

Iako su se ređale greške na obe strane, naš teniser je bio dovoljno dobar da Amerikanac nema rešenje. Ni publika nije uspela da podigne Pola i pogura ga ka još jednom neverovatnom povratku. Jedino što je 37. teniser sveta uspeo jeste to što je izbegao gubitak seta sa nulom pored svog imena.

Uzeo je Novak brejk i na startu trećeg seta i to u trenucima kada smo videli verovatno i najbolji tenis dvojice rivala.

Đoković se zabavljao u tim trenucima, prolazili su i drop šotovi. Jednostavno je uživao Novak. Računajući završnicu drugog gema, napravio je seriju od 12 osvojenih gemova tokom koje je rivalu prepustio samo jedan.

Time je stigao i do 4:0 u trećem setu, a to mu je omogućilo da mirno, bez problema, završi meč i obezbedi igranje finala.

III SET:

6:2 - Kraj meča!

5:2 - Gem za Amerikanca, ali sada sledi poslednja prilika za povratak. Đoković će servirati za pobedu.

5:1 - Fenomenalno, bez izgubljenog poena, Đoković dolazi na korak do plasmana u finale.

4:1 - Stigao je Pol do prvog gema u trećem setu, ali nema još puno vremena da napravi brejk.

4:0 - Manji problemi, odnosno brejk lopta za Pola. Ovog puta nije Đoković dozvolio rivalu da se trgne i eventualno vrati u set novom serijom. Kada je reč o seriji osvojenih gemova koja je aktuelna, Novak ima neverovatnih 12:1.

3:0 - Brejk! Video je Pol sada i strašne ritern udarce Đokovića, problem za njega je bio taj što u nekim trenucima nije video lopticu. Srbin sada izgleda fenomenalno na terenu.

2:0 - Prolaze sada i drop-šot udarci. Đoković se zabavlja na terenu na startu trećeg seta. Sa lakoćom je potvrdio brejk i ozbiljno gazi ka pobedi.

1:0 - Možda i period sa najboljim tenisom. Navijači svakako uživaju, a Pol uprkos odličnim udarcima nije uspeo da izbegne gubitak prvog gema. Računajući završnicu prvog seta, Đoković je u seriji od 9:1 kada je reč o osvojenim gemovima. Odličnim riternom je došao do prednosti u trećem, nadajmo se, odlučujućem setu.

II SET:

6:1 - Kraj seta! Na ovaj način je trebalo da se završi i prvi set... Đoković igra dovoljno dobro da njegov protivnik nema rešenje. I u drugom setu je prisutan veliki broj neiznuđenih grešaka, ali definitivno se "lakše diše" nakon ovakve završnice seta.

Two sets up, one foot in the final? @DjokerNole 🇷🇸 takes the second set 6-1.

5:1 - Izbegao je Tomi Pol gubljenje seta sa nulom pored svog imena. Odigrao je nekoliko dobrih poena, ali sada sledi teži deo posla. Đoković će servirati za osvajanje drugog seta.

5:0 - Brzinski gem! U njemu je Novak odservirao dva as udarca i sada je na pragu od osvajanja drugog seta.

4:0 - Brejk! Žestoka kazna stigla je Amerikancu za propuštene prilike! Đoković je u seriji od šest uzastopnih osvojenih gemova.

3:0 - Dobija podršku Pol sa tribina, pa čak i sam sebe bodri nakon dobrih udaraca, a svakako ima dosta takvih. Đoković je u lošem momentu napravio duplu servis grešku i tako se našao u nezgodnoj situaciji. Amerikanac nije iskoristio prvu brejk loptu, ali je uskoro dobio i drugu, nakon toga i treću šansu. Novak je u najvažnijim trenucima pronalazio odlične servise.

Pogledajte Novakov gest ka navijačima:

He just always finds a way! @DjokerNole 🇷🇸 looked to be in control, then he was on the back foot, but he closes out the first with a massive break of serve.

He leads 7-5 after one.



He leads 7-5 after one.@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/n1aj56WeyV