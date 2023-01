(UŽIVO) ĐOKOVIĆ - POL: Novak protiv Amerikanca koji NIJE HTEO DA SE POZDRAVI SA NJIM napada 10. finale Australijan opena!

Uživo:

I SET:

2:0 - Brejk! Imao je Tomi Pol dve brejk lopte, a nakon što ih nije iskoristio, žestoko je Đoković odgovorio. Stigao je Novak do 0:40, a Amerikanac je uspeo da spasi tek prvu od tri uzastopne brejk lopte.

1:0 - Suočio se Đoković sa dve brejk lopte zahvaljujući greškama koje je napravio u prvom gemu ovog polufinala. Pol nije uspeo da iskoristi nešto lošiji start srpskog tenisera, koji je uz jednu duplu grešku odservirao i dva as udarca, pre nego što je uspeo da dođe do prednosti.

09.38 - IGRAČI NA TERENU

Srpski i američki teniser izašli su iz svlačionica na teren Rod Lejver arene i gde će nakon poslednjih priprema pred odlično popunjenim tribinama, započeti drugi ponufinalni meč Australijan opena.

Obojica teniseta pozdravljena su ovacijama prilikom izlaska.

