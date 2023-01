Ovako je izgledao prošli duel Novaka i Cicipasa u finalu Grend slema: Posle odlaska u toalet sve se promenilo

Na taj način, ugovorio je novi "radni" sastanak sa Stefanosom Cicipasom iz Grčke, drugi u finalima Grend slem turnira. Grk i Srbin su već uspeli da se sastanu čak 13 puta tokom karijere, a sveukupno Novak ima prednost 10:3.

Međutim, poseban je bio upravo taj meč iz finala Rolan Garosa iz 2021. godine. Tog 13. juna, sve je delovalo izgubljeno za Đokovića, koji je delovao indisponirano posle izgubljena uvodna dva seta, ali je nekom snagom i moću koju poseduje samo on stigao do velikog preokreta i slavio u pet setova - 3:2 (6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4).

