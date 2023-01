SVE JE SPREMNO ZA ISTORIJSKO FINALE! Đoković bez bandaže na poslednjem treningu (VIDEO/FOTO)

Nakon dvonedeljne borbe sa povredama, navijačima, novinarima i rivalima najbolji teniser svih vremena Novak Đoković došao je do samog kraja. Srpski as će se danas protiv Stefanosa Cicipasa borti za svoju 22. grend slem tituli, odnosno, deseti trofej na Australijan openu!

Srpski teniser do sada je deset puta pobeđivao Stefanosa Cicipasa, dok je Grk dobio samo dva meča. Njih dvojica su se već sastali u finalu grend slema, bilo je to na Rolan Garosu 2021. godine.

NOVAK ĐOKOVIĆ - STEFANOS CICIPAS 09:30



UŽIVO:

08:89 - Nisu se do sada Novak Đoković i Stefanos Cicipas sastajali na Australijan openu. Ipak, njih dvojica odigrali su dva meča na grend slemovima - oba na Rolan Garosu. Srbin ima dve pobede od kojih je jedna upisana u finalu 2021. godine - 3:2 (6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4).

08:53 - Novak Đoković je u seriji od devet pobeda protiv Stefanosa Cicipasa, a poslednja je upisana na Završnom mastersu u Torinu prošle godine. Bio je srpski teniser tada bolji sa 6:4, 7:6.

08.40 - Novak Đoković izašao je na teren u "Rod Lejver areni" sat i po pre početka finala. Dobra vest jeste da nema bandaže oko butine, kako je to bio slučaj na prethodnim mečevima.

08.12 - Pred našim teniserom u Melburnu redom su padali Robert Karbaljes Baene (3:0), Enco Kuako (3:1), Grigor Dimitrov (3:0), Aleks de Minor (3:0), Andrej Rubljov (3:0), a u polufinalu Tomi Pol (3:0). Ostao je još "samo" Stefanos Cicipas.

08.11 - Novak ima priliku da osvoji 22. grend slem trofej u karijeri. Time bi se izjednačio sa Rafaelom Nadalom na večnoj listi. Pobeda u Melburnu bi vratila Đokovića na prvo mesto ATP liste. Time bi nastavio da niže nedelje na tronu, po čemu je i sada ubedljivi rekorder sa 373 nedelje na tronu.

