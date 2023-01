TENISKI KRALJ SE VRATIO NA TRON! Novak ZGAZIO Cicipasa za DESETU TITULU na AUSTRALIJAN OPENU I SVETSKI VRH! (FOTO)

Iako su mnogi očekivali da će Novak samleti rivala u nastavku budući da je bio daleko bolji na terenu tokom prvog seta to se nije dogodilo. Stefanos Cicipas je pustio ruku budući da više nije imao šta da čeka i to mu je umalo donelo rezultat.

Igralo se gem za gem sve do 5:4 za Cicipasa. Đoković je bio na servisu, a Grk došao do set lopte (40:30). Forhend paralelom Novak je uspeo da se odbrani, odvede drugi set u taj-brejk kada je psihološka strana bila na njegovoj strani. Ipak, mučio se srpski teniser da privede posao kraju i u taj-brejku, Stefanos je pretio, uspevao da se vraća, ali je na kraju as servis odradio posao te je samo set delio Đokovića od desete titule u Melburnu!

I taman kada je delovalo da je Novak napokon uspeo da uđe u glavu Cicipasu, da ga potpuno izbaci iz šina potpuno suprotno se dogodoilo. Grk je napravio brejk na startu trećeg seta, ali je to bio samo kratak bljesak. Odmah je Đoković vratio istom merom napravio ribrejk i tako uneo neophodnu dramu u veliko finale.

Bili su Đoković i Cicipas i više nego sigurno na svom servisu sve do 5:4. Bio je pritisak tada na leđima mladog grčkog tenisera, ali je uspeo da se iksobelja. Ponovo je set otišao u taj-brekl i ponovo je tamo Novak bio nezaustavljiv!

NOVAK ĐOKOVIĆ - STEFANOS CICIPAS

UŽIVO:

TREĆI SET

SVE JE GOTOVO! NOVAK ĐOKOVIĆ JE NOVI ŠAMPION AUSTRALIJAN OPENA!

Preživeo je Cicipas novi nalet Đokovića i vratio jedan mini-brejk, ali potom Novak dolazi do tri vezane meč-lopte - 6:3!

Sjajan početak taj-brejka, Novak vodi. Čini se da je Cicipas ostao bez energije, imao je Đoković šansu za šest meč-lopti, ali je neko uzviknuo sa tribina što je omelo srpskog tenisera. Na promenu se ide rezultatom 5:1!

6:6 - Poslužio je servis Stefanosa Cicipasa kada je trebalo, uspeo je Grk još jednom da se izvuče, te će pobednika trećeg seta odlučiti taj-brejk!

6:5 - Brutalan servis gem Novaka Đokovića! Bez izgubljenog poena je srpski teniser došao do novog vođstva, sada se ponovo crno piše Cicipasu...

5:5 - Izborio se Cicipas sa pritiskom i produžio veliko finale na Rod Lejver Areni!

5:4 - Sada je strahovit pritisak na leđima Stefanosa Cicipasa! Grk mora da osvoji svoj servis gem ukoliko želi da ostane na Australijan openu!

4:4 - Jednako efektan je i Cicipas. Samo što je njemu servis doneo dva direktna poena i otvorio mu put do gema - 4:4!

4:3 - Razmena gemova, prvo je Cicipas bio siguran na svom servisu, a potom Novak uzvraća istom merom i bez izgubljenog poena dolazi do novog vođstva!

3:2 - Rutinski gem za Đokovića, ponovo sve to izgleda izuzetno lako kada radi srpski teniser!

2:2 - Uspeo je Cicipas da se izvuče iz nezgodne situacije, ponovo je Novak mogao do brejka, ali je servis proradio što je spasilo Grka potpunog "nokauta"!

2:1 - Potpuni preokret Đokovića, uspeo je Srbin sada da uzme svoj servis gem bez problema, iako je Grk imao šansu da se vrati u isti i zapreti. Ipak, Novak uspeva da povede i sada je pritisak na strani Cicipasa!

1:1 - BRAVO! Odmah Novak Đoković vraća brejk, iako je Cicipas uspeo da sačuva prvu brejk-šansu i gem odvede u djus, tamo za njega nije bilo spasa!

0:1 - Nažalost, došao je Stefanos Cicipas do brejka na startu trećeg seta! Grk više nema šta da izgubi, igrao je na granici ludila što mu je sada donelo rezultat iako je Novak imao šansu da se vrati u prvi gem.

DRUGI SET

7:6 - AS ZA KRAJ! Preživeo je Novak dramu, spasio čak i set-loptu Stefanosa Cicipasa i sada ga samo set deli od 22. grend slem titule!

Imao je Novak sve u svojim rukama, čak dva mini-brejka prednosti, ali su usledile dve greške koje su vratile Cicipasa u meč. Na sreću, čini se da Grk ne uspeva da se odupre pritisku pa je sada forhend poslao van terena - 5:4, sada Đoković ima dva servisa i ukoliko osvoji oba poena povešće sa 2:0!

Prvi do mini-brejka stiže Novak Đoković koji oduzima servis rivalu! Odmah istom merom uzvraća Cicipas i poravnava, ali još jednom Srbin uspeva da napravi mini-brejk i sada mu je otvoren put ka osvajanju drugog seta - 4:2.

6:6 - TAJ BREJK! Uspeo je Đoković, uz dosta muke, da dođe do izjednačenja i odvede drugi set u traj-brejk!

5:6 - Sve sigurniji je Cicipas na svom servisu, deluje da je Grk u ovom momentu bliži osvajanju drugom seta bez obzira na rezultat!

5:5 - BRAVOOOOO! Imao je Cicipas set loptu koju je Novak uspeo da sačuva, a onda poveže dva poena i poravna rezultat! Nastavlja se borba i drama u drugom setu!

4:5 - Vodio je Cicipas 40:0 sa dva ispaljena as udarca. Odgovorio je Novak sa dva vezana poena posle sjajnih riterna i kada mu se ukazala prilika za izjednačenje usledio je aut...

4:4 -Pakleno težak gem je iza Novaka Đokovića, ali srpski teniser uspeva još jednom iz njega da izađe kao pobednik. Grčki teniser je preuzeo inicijativu i u ovom momentu igra nešto bolje od Srbina.

3:4 - Još jedna je to bila solidna prilika, 40:40, onda dva loše odigrana poena Novaka koji je počeo da se nervira i da se raspravlja sa svojim boksom. Umeo je to da iskoristi Cicipas i ponovo povede.

3:3 - Cicipas uzima prvi poen na servis Novaka Đokovića, ali je potom srpski as vezao četiri i ponovo izjednačio!

2:3 - Uzvraća Đoković istom merom Cicipasu, pošteno se Grk namučio da osvoji svoj servis gem, ali je na kraju uspeo. Rasplamsala se borba u drugom setu!

2:2 - Po prvi put od početka meča Novak je bio pod pritiskom. Imao je Cicipas 15:30, međutim, to je samo razbudilo Đokovića koji je vezao tri poena i poravnao rezultat u drugom setu!

1:2 - Nešto lakše i Cicipas dolazi do svojih servis gemova na startu drugog seta. Nema šta da izgubi grčki teniser, čini se da je pustio ruku i to za sada daje rezultate!

1:1 - Novak odličan u narednom gemu! Nikakve šanse nema Grk ukoliko Novak bude nastavio sa ovakvom igrom!

0:1 - Uspeva Stefanos Cicipas da dobije prvi gem u drugom setu. Sjajno je služio servis grčkog tenisera, ali se čini da mu taktika sa što kraćim poenima za sada ne polazi za rukom.

PRVI SET

6:3 - Nole lagano stiže do prvog seta!

5:3 - Prvi put na meču Cicipas je bez pritiska uspeo da dođe do svog servis gema. Delovalo je da Novak nema ambicija da napadne grčkog tenisera budući da će sada imati daleko lakši zadatak - servira za osvajanje prvog seta!

5:2 - As za kraj još jednog gema na servis Novaka Đokovića. Crta srpski teniser po terenu, Cicipas ne uspeva da dođe do šanse za brejk i sada će servirati za ostanak u prvom setu!

4:2 - Još jednom je Stefanos Cicipas bio pod pritiskom u svom gemu, ali ga je poslužio servis kada je bilo potrebno. Đoković je imao šansu da dođe do novog brejka, ipak, odoleo je Grk i sa dva asa smanjio zaostatak.

4:1 - Ponovo je Cicipas bio samo nemi posmatrač, a Đoković održao novi čas tenisa. Srpski teniser je došao do još jednog rutinskog gema, ovoga puta je Grk dobio dva poena (oba posle Đokovićeve greške). Imao je Stefanos na kraju šansu da malo "zakuva" situaciju, ali je usledio katastrofalan drop šot što je Novak umeo da iskoristi.

3:1 - BREJK! Nije uspeo Đoković da iskoristi prve dve brejk lopte, ali je zato treća bila srećna za Novaka. Terao je srpski teniser Stefanosa Cicipasa na promašaje, a onda je Grk duplom servis greškom prepustio gem najboljem svih vremena!

2:1 - Bez greške! Srpski teniser osvaja još jedan gem na svom servisu, sada Cicipas nije dobio ni utešni poen. Gotovo da nije bilo igre u trećem gemu budući da je Đoković sjajno servirao.

1:1 - Nije iskoristio Novak Đoković dve brejk lopte na startu meča. Poslužio je servis Stefanosa Cicipasa kada je bilo najpotrebnije, ali početak koji obećava kada je srpski teniser u pitanju.

1:0 - Prepustio je Novak Đoković samo jedan poen svom rivalu na startu meča i to nakon neiznuđene greške iz bekhenda. Za razliku od polufinala Srbina servis dobro služi od samog početka.

MEČ JE POČEO! Novak prvi servira!

09:39 - SPEKTAKL! Veliki broj navijača dočekao je Novaka Đokovića gromoglasnim hukom. Čini se da će Srbin imati veću podršku sa tribina!

09:38 - Na teren je prvo izašao Stefanos Cicipas koji je dočekan ovacijama!

09:34 - Đoković i Cicipas još uvek nisu izašli na teren Rod Lejver Arene! Čini se da ćemo još malo pričekati na početak velikog finala Australijan opena!

09:30 - Krov Rod Lejver Arene bio je zatvoren do pre nekoliko minuta zbog kiše, ali će Cicipas i Novak igrati pod otvorenim nebom!

09:20 - Izvesno je da će finale između Stefanosa Cicipasa i Novaka Đokovića kasniti najmanje desetak minuta.

08:59 - Nisu se do sada Novak Đoković i Stefanos Cicipas sastajali na Australijan openu. Ipak, njih dvojica odigrali su dva meča na grend slemovima - oba na Rolan Garosu. Srbin ima dve pobede od kojih je jedna upisana u finalu 2021. godine - 3:2 (6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4).

08:53 - Novak Đoković je u seriji od devet pobeda protiv Stefanosa Cicipasa, a poslednja je upisana na Završnom mastersu u Torinu prošle godine. Bio je srpski teniser tada bolji sa 6:4, 7:6.

08.40 - Novak Đoković izašao je na teren u "Rod Lejver areni" sat i po pre početka finala. Dobra vest jeste da nema bandaže oko butine, kako je to bio slučaj na prethodnim mečevima.

08.12 - Pred našim teniserom u Melburnu redom su padali Robert Karbaljes Baene (3:0), Enco Kuako (3:1), Grigor Dimitrov (3:0), Aleks de Minor (3:0), Andrej Rubljov (3:0), a u polufinalu Tomi Pol (3:0). Ostao je još "samo" Stefanos Cicipas.

08.11 - Novak ima priliku da osvoji 22. grend slem trofej u karijeri. Time bi se izjednačio sa Rafaelom Nadalom na večnoj listi. Pobeda u Melburnu bi vratila Đokovića na prvo mesto ATP liste. Time bi nastavio da niže nedelje na tronu, po čemu je i sada ubedljivi rekorder sa 373 nedelje na tronu.

08.10 - Novak je već stigao na Rod Lejver Arenu. Pogledajte poslednje pripreme u teretani.

Autor: