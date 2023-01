IZBACIO SVE IZ SEBE! Čitajte sa usana Đokoviću: Evo šta je poručio provokatorima na srpskom

Novak Đoković je dominantno osvojio prvi set, a u drugom je viđena ozbiljna borba, jer je Cicipas zaigrao znatno bolje.

Imao je u jednom momentu Cicipas i brejk loptu, a ujedno i set loptu, a tada su i navijači, posebno Australijanci koji su uglavnom na strani Cicipasa, počeli da provociraju Novaka.

Look at the passion from Djokovic shortly after saving set point 😤 pic.twitter.com/yKHdY44Ttf