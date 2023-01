KIRJOS SRUŠIO TVITER OBJAVOM O NOVAKU! Gledao kako Srbin osvaja trofej pa ostavio HIT KOMENTAR!

Novak je osvojio rekordni 22. Grend slem u karijri, pošto je u finalu savladao Stefanosa Cicipasa sa 3:0 u setovima.

Novak je na putu do 10. titule svojom igrom impresionirao ljubitelje tenisa širom sveta. Iako je imao problema sa povredom, samo jedan set je izgubio na turniru.

Njegova igra inspirisala je Kirjosa, koji je ostavio sjajan komentar nakon velikog finala.

"On će uzeti 28 Grend slemova, lagano" napisao je oduševljeni Kirjos.

He will get to 28 slams 😂 easy 🤭🤭🤭🤭🤭