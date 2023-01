'REKAO SAM STVORILI SMO MONSTRUMA' Kirjos se ne zaustavlja: Zavalio se na kauč, gledao Novaka, pa sasuo SUROVU ISTINU SVIMA U LICE!

Kontroverzni Australijanac oduševljen je ishodom velikog finala Australijan opena.

Novak je osvojio 10. titulu u Melburnu i rekordni 22. Grend slem u karijeri, pošto je u finalu savladao grčkog tenisera Stefanosa Cicipasa sa 3:0 u setovima, a način na koji je došao do titule impresionirao je njegovog velikog rivala Nika Kirjosa.

Kirjos je redovno pratio Novakove mečeve u Australiji i nije štedeo pohvale na račun Srbina. U svom prepoznatljivom stilu komentarisao njegovu igru na društvenim mrežama i duhovitim objavama izazvao ogromnu pažnju ljubitelja tenisa širom sveta.

Haha I told you. We created a monster. Well done @DjokerNole …. Sat on my couch and enjoyed the entire show 💰🙏🏽 soak it all in….