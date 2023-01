Ivanišević otvorio dušu: Ljudi, Novak je sa druge planete - on je sve luđi!

Goran Ivanišević, trener Novaka Đokovića izjavio je da je srpski teniser sa druge planete i da bi se većina tenisera povukla kad bi imali povredu kao što je imao Nole.

- Ljudi, on je sa druge planete. Njegov mozak radi totalno drugačije od ostalih. Iako, radimo već četiri godine zajedno, ali i dalje se iznenadim kako funkcioniše. Daću vam primer, da bi se 97 odsto tenisera povukla sa turnira da imaju povredu kao što je to imao Đoković. Ako u subotu dobiješ rezultate magnetnu rezonancu, velika večina igrača bi otišlo sa turnira, jer ne bi niko rizikovao svoj nastavak karijere - istakao je Ivanišević.

Trener Novaka Đokovića u pozitivnom smislu smatra da je Nole toliki fanatik, da nikad nije video ni kod jednog sportiste.

- Svaki dan nešto novo naučim od njega. On je sve luđi. Nema kraju ludilo, naravno kad to kažem, mislim u pozitivnom smislu. Novak je neverovatan. Kad pomislim da više ne može da me iznenadi, uvek nešto uradi, što me ostavi u čuđenju.

Ivanišević se osvrnuo i na reakcije Novaka Đokovića svom boksu tokom mečeva.

- Mogao bih o tome da pričam 10 dana. Ja sam bio teniser i bio sam isto pomalo lud. Razumem kako se oseća. Razumem emocije. Ovo je finale gren slema. Ne smeta mi. Ako će mu to pommoći, razgovarali smo već o tome. Ne smeta mi. Rekao sam mu ‘možeš da mi kažeš šta želiš, ali moraš da pobediš. U suprotnom, imaćemo problem - zaključio je Ivanišević.