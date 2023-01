Novinari pitali Cicipasa zašto je rekao da je Novak najveći ikada: 'Imamo i Nadala i Federera, ali...'

Stefanos Cicipas je posle poraza od Novaka Đokovića u finalu Australijan opena rekao tokom govora mnogo lepih reči o Novaku, a posebno je upečatljiva rečenica da je Novak najveći koji je ikada uzeo teniski reket u ruke.

Cicipas je i posle meča na konferenciji imao lepe reči za Novaka, istakao je da je zasluženo pobedio i da je bio bolji, a novinari su želeli da saznaju zbog čega je rekao da je Novak najveći ikada.

Stefanos je ponovio svoj stav, rekavši da brojke govore same za sebe. Pomenuo je da su tu i drugi veliki šampioni, kao što su Rafael Nadal i Rodžer Federer, da su oni jedni od najboljih koje je tenis i sport uopšte video, ali je naglasio da je Novak neko ko je priznanje zaslužio neverovatnom posvećenošću, profesionalizmom i svime što radi na terenu, a najavio je i da će učiti od njega i da će pokušati da iskoristi sve što Novak radi za svoju igru i napredak.

- Brojke govore same za sebe. Ovo je dvadeset druga, zar ne? Imamo takođe još velikih šampiona, Rafael Nadal i Rodžer Federer, takođe jedni od najboljih koje je naš sport ikada video. Ne samo naš sport, već sport generalno. Mislim da smo blagosloveni što imamo ovakva tri šampiona. Ne želim da dajem čitavu titulu samo njemu, jer su i drugi igrači mnogo doprineli, to je jedan od razloga zbog čega sam ja ovde.

- Novak je jedan od njih, gledao sam ga kada sam bio dete, volim kako izvodi stvari na terenu sa svojom igrom. Ali, on je definitivno to zaslužio sa tolikom posvećenošću, tolikim profesionalizmom, to je alarm za buđenje za mene da uradim isto, mogu samo da učim iz toga, da iskoristim to za svoje dobro i drago mi je da imam priliku da to iskoristim. U današnjem vremenu, sa društvenim mrežama i svim vestima i informacijama koje možete da iskoristite, ovo je najbolje vreme da igrate tenis - poručio je Grk.