'OTKRIĆU SVE!' Đoković neće više ćutati o dešavanjima na Australijan openu: Novak progovara o paklenom periodu u 'zemlji kengura'

Nakon što je podigao 22. grend slem trofej i pokorio Australiju, zemlju sa koje je prethodne godine sramno deportovan, Novak Đoković otkrio je da će narednih dana otkriti sve detalje vezane za njegovu povredu zadnje lože.

Nole sa ovim problemom kuburi još od ATP Adelejeda, a Goran Ivanišević, Đokovićev trener, smatra da bi 97 odsto tenisera odustalo od takmičenja, da se našlo u situaciji u kojoj se našao srpski as.

- Kaže 97 odsto?! Razmišljao sam da li da objavim nešto o tome i rekao sam sebi da hoću. Objasniću podrobnije kroz šta smo prolazili… Da ne zvuči ovo patetično, osvojio sam trofej. I danas povredu ismejavaju ljudi, a ja želim da pokažem i dokažem neke stvari. Ne toliko zbog njih, nego zbog sebe. Ponavljaju se neki komentari koji mi smetaju - rekao je Novak nakon finala Australijan opena i nastavio:

- O tome ćete saznati kroz koji dan. Sama činjenica da nisam trenirao između mečeva govori da sam imao nešto čime sam morao da se pozabavim na pravi način, da se oporavim za sledeći meč. Da je to toliko bilo malo i neznantno opterećujuće fizički za mene, onda bih imao treninge. Logika stvari. Nikada nisam imao ovakvu situaciju da nisam odradio trening između mečeva od početka turnira.

Rekao je da Đoković potom da se to ispostavilo kao dobra odluka, iako je daleko od idealnog.

- Postoje stvari na kojima bih voleo da radim, barem pola sata, nešto specifično. Čak me je moj tim zaustavljao, ja sam hteo, ali su oni rekli ’ne’. Bilo je naporno po dolasku u Australiju – povreda, pa situacija sa ocem, nekako su se stvari nagomilale. To je ono što mi je trebalo, Bog je uredio stvari kako bi trebalo da bude i kroz šta je ja trebalo da prođem. Ovo nije pitanje vere ili bilo čega, religije, ovo je moje mišljenje iz duše. Verujem u Boga čitav svoj život, verujem u božanstvenu energiju, anđele čuvare i njihova podrška ovde je bila bitna, osetio sam je više nego ikada ranije. To kažem u vezi sa telom i povredom - zaključio je Novak Đoković.

Podsetimo, osvajanjem 22. grend slem titule, Novak je obezbedio i povratak na prvo mesto ATP liste.