Novakov najveći kritičar priznao: Posle deportacije dominacija, Đoković je najveći igrač u istoriji tenisa

Kolosalni uspeh našeg asa prokomentarisao je i čovek koji u najmanju ruku dosad nije bio naklonjen Novakovom "liku i delu", američki novinar Ben Rotenberg. Umeo je Rotenberg i te kako da kritikuje svaki Đokovićev gest, potez, pobede, izjave i stavove, iritirao je navijače našeg tensiera, ali mu je sada ponestalo argumenata protiv Srbina.

I on je morao da prizna ono što je svima jasno već dugo vremena, i njemu samom, ali mu je dugo trebalo da to sam sa sobom raskrsti - da je Srbin najbolji teniser u istoriji ove igre.

2022: Detained. Deported.



2023: Determined. Dominant.



Novak Djokovic wins #AusOpen for a 10th time, wins a Slam for the men’s record-tying 22nd time, and reclaims #1 ranking.



Already the best in men’s tennis history, 36-y.o. Djokovic shows no sign of slowing down whatsoever.