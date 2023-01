ATP uporedio Novakove titule s Nadalom i Federerom i otklonio dilemu ko je GOAT u tenisu

Sa 10. titulom u Melbrunu, 22. Grend Slemom u karijeri, Novak Đoković se poravnao sa Rafaelom Nadalom po broju najvećih pehara sa turnira "velike četvorke", Federera je već prestigao, ali je od obojice daleko uspešniji u svim ostalim najvažnijim teniskim uspesima.

