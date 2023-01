SADA JE SVE JASNO! TRKA ZA NAJBOLJEG U ISTORIJI TENISA JE GOTOVA! DONOSIMO NEOBORIV DOKAZ: Objavljena tabela u kojoj se nalazi apsolutno sve! (FOTO)

Može se pričati o afinitetima prema Novaku Đokoviću, uvek će biti onih za i onih protiv. Međutim, kada su brojke u pitanju, tu nema bilo kakvih sumji. Čvrsti argumenti i činjenice, bez emocija. Pa, krenimo redom.

Novak Đoković ima isti broj grendslem titula kao i Rafa Nadal - 22. Obojica imaju po dve više od Rodžera Federera. Što se tiče broja nedelja na prvom mestu ATP liste, Nole je započeo 374. kao prvi teniser sveta. Rodžer Federer ima 310, a Rafael Nadal 209. Srbin je sedam puta završio godinu na prvom mestu, dok su Španac i Švajcarac to isto uradili pet puta.

Đoković ima najviše titula na masters turnirima, čak 38. Dve manje ima Nadal, dok Federer ima 28. Na završnom mastersu Nole je slavio šest puta, koliko i Federer, dok Nadal nema nijedan trofej. Ukupno, u broju osvojenih titula Federer ima najviše 103, deset manje ima Đoković, a 11 manje Nadal.

GSM DJOKOVIC! 🔥



The debate is over. 🙂



Novak Djokovic is the greatest player of all time. 👑



And this table is just numerical, I will explore other factors which strengthen Novak’s status in a future thread.



But right now it is time to celebrate. 🥂💃🏻🎉🎊 pic.twitter.com/g3rHnyfUGv