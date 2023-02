Trener Dimitrova udara baš nisko: Novak trčao kao gazela!

Na Ivaniševićevu izjavu da se najviše plašio meča protiv Grigora Dimitrova, ali da je ovaj izabrao pogrešnu taktiku, reagovao trener Bugarina.

Španski stručnjak Danijel Valjverdu osetio se direktno prozvanim od strane Gorana Ivaniševića, koji je posle finala protiv Stefanosa Cicipasa rekao da se najviše pribojavao duela sa Bugarinom Grigorom Dimitrovim, ali da je on na Novakovu sreću izabrao pogrešnu taktiku.

Valjverdu kao trener bugarskog tenisera nije mogao preko ovoga ćutke da pređe, ali je naravno odgovor Hrvatu išao preko leđa Đokovića:

- Najbolji poen na turniru iz meča Đokovića i Dimitrova. Novak se kretao kao gazela - napisao je Španac.

Ovu objavu Španac je kasnije izbrisao, ali Ivanišević nije povukao svoje mišljenje da je Dimitrov odigrao premalo skraćenih lopti, "svega dve-tri" a da je po njegovom mišljenu trebalo "da ih odigra 300"!

- Ali Dimitrov je igrao na pogrešan način, njegov trener i on sami nisu imali pravi plan, pravu taktiku. Novak nije mogao da se pomeri, a Grigor možda dva-tri drop šota, ja bih odigrao 300!! Ali on je naš balkanski brat, pa je pomogao (smeh). Dimitrov je nezgodan protivnik čak i ako ste spremni - on mnogo seče, sa njim se sve dešava brzo. To je bio meč kojeg sam se najviše plašio. Posle je Novakova igra postala zapanjujuća, sve je proteklo glatko - rekao je Ivanišević.

Špancu očigledno nije mnogo značilo priznanje direktora AO u Melburnu Krega Tajlija da se lično uverio gledajući snimke povređene zadnje lože da je Đokoviću utvrđeno naprsnuće mišića od tri centimetra.

- Ovaj momak je imao naprsnuće zadnje lože od tri centimetara. Apsolutno, video sam snimke, doktori će vam reći istinu. Bilo je mnogo spekulacija o tome da li je to istina ili ne - rekao je juče Tajli.