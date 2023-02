IZVUKAO PIJANOG OCA IZ AUTOMOBILA I BRUTALNO GA NOKAUTIRAO! Slavni MMA borac priznao: Obećao sam sebi da ću se kad-tad OSVETITI!

Legendarni MMA borac Kvinton "Rampage" Džekson (44) otkrio je da je prvi čovek koga je nokautirao bio njegov otac.

U svojoj šokantnoj ispovesti slavni borac je otkrio kako je jednim brutalnim udarcem praktično spasao život svom ocu alkoholičaru.

"Prva osoba koju sam u životu nokautirao je moj otac. Imao sam oko 20 godina" počeo je priču Džekson.

"Moj otac je bio alkoholičar. Ja sam radio na građevini, a on je jedan dan došao i uzeo mi kamionet dok sam radio. Morao sam da sedim na suncu dva-tri sata. Tada nije bilo mobilnih telefona da ga pozovem da dođe", otkriva Džekson.

Otac je došao u alkoholisanom stanju.

"Stigao je pijan. Preuzeo sam volan i rekao mu da ne treba da vozi pijan. Imao sam kod sebe zaštitnu kacigu, on ju je uzeo i zamahnuo da me udari. Odmah mi je pred oči proletelo ono što se desilo kad sam bio dete. Na sličan način me je udario u oko koje je oteklo. Tada sam obećao sebi da ću se kad-tad osvetiti", priča Džekson.

"Zamahnuo je kacigom, ali je promašio. Zaustavio sam auto i pokušao da ga isteram, ali nije želeo da izađe, pa sam odlučio da ga izbacim iz kola. Uhvatio me je za vrat i počeo da me davi. Tu sam pukao i nokautirao ga jednim udarcem", otkriva MMA borac.

Džekson ne žali zbog toga što je učinio.

"Priskočio sam mu u pomoć. Rekao je 'ja sam ti otac' i pao u nesvest. Uspeo sam da ga probudim i onda sam mu rekao: 'Tata, nokautirao sam te'. Želeo sam da skot zna da sam to uradio. Mogao je obojicu da nas ubije, jer ko zna šta bi se dogodilo da me je udario kacigom", kaže Džekson.

Nakon ovog incidenta njegov otac se potpuno promenio.

"Nakon svega je prestao da pije i okrenuo se Bogu. Mislim da ga je ta situacija izlečila. Nakon toga me nikada više nije udario, a ranije je stalno to radio, posebno nakon svađe sa majkom".

Džekson je bi UFC šampion u poluteškoj kategoriji. Karijeru je završio 2019. godine sa skorom 38 pobeda (20 nokauta) i 14 poraza.

