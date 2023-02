ĐOKOVIĆ JE REŠIO SVE DA OTKRIJE Nik Kirjos dolazi na Noletov turnir? Pa, ovo će biti spektakl

Direkor Serbia opena Đorđe Đoković otkrio je da bi Nik Kijros ove godine mogao da bude deo nadmetanja.

- U pregovorima smo, ne smem da otkrivam imena, ali Kirjos je jedan od tenisera sa kojima razgovaramo da dođe. Svi znamo da njemu šljaka nije omiljena podloga, ali je odlučio ove godine da igra turnire na najsporijoj podlozi, pa se nadamo da ćemo uspeti da se dogovorimo - rekao je Đoković.

Nastavio je u istom ritmu.

- On je jedna jako iskrena osoba. Sve ono što se događalo sa Novakom ranije, iako se nama nije svidelo, bilo je veoma iskreno od njega. Ipak, pokazao se kao pravi džek kada je Novaku bilo najteže. Istupio je među svojim narodom i državom, podržao Noleta i siguran sam da mu on to nikada neće zaboraviti, a ni mi kao porodica. Rezultat svega toga je jedan odnos pun poštovanja i dogovara se svašta nešto. Verujem da ćemo ih u budućnosti gledati mnogo više zajedno - dodao je direktor turnira.

Kakav bi to samo spektakl bio...