NADAL ŠOKIRAO TENISKI SVET: Novak Đoković kao da ni ne igra Masterse! Španac za ATP dao odgovor koji niko nije očekivao

ATP-ova anketa koja je ispitivala tenisere iz svetskog vrha o tome šta očekuju u 2023. godini donela je nekoliko neočekivanih odgovora. Među njima se izdvojio komentar.

U samom ispitivanju Nole nije učestvovao, ali je njegovo ime često bilo na usnama teniseri koji su u anketi učestvovali.

- Jednostavno je prejak (Novak). Kada igra, osvaja mnogo turnira - odgovorio je Medvedev na pitanje ko će osvojiti najviše mastersa u 2023. godini.

Rus se na taj način pridružio Džonu Izneru, Džeku Drejperu, odnosno Tanasiju Kokinakisu, koji su isto tipovali na srpskog asa.

Sa druge strane, jedan drugi Rus, Karen Hačanov iznenađujuće smatra da će to biti Grk, Stefanosa Cicipasa.

A, teniski svet je bio šokiran pre svega odgovorom Rafaela Nadala, koji se mimo svih očekivanja, pa i logike, odlučio za Sašu Zvereva.

Kao da "bik sa Majroke" ne gleda tenis poslednjih par meseci, pa i par godina reklo bi se, a kao da se Novak i ne bavi tenisom, kada je Rafa mogao da nasuprot kolegama zaboravi Srbina.

- Biće to Saša Zverev, imao je veoma tešku 2022. zbog povrede. Verujem da je spreman da se vrati na pređašnji nivo i pobeđuje - rekao je Nadal, potpuno zaboravivši svog ljutog rivala, neustrašivog Srbina koji hara "belim sportom".

Kada je bilo pitanje o tome ko će osvojiti najviše grend slemova, svi su bili saglasni da će to biti srpski teniser.

- Nažalost, Đoković ponovo - uz osmeh odgovorio je Kokinakis.

Najviše dileme oko osvajača je bilo vezano za Ju-Es open, očekivano, jer po svemu sudeći Nole ni ove godine neće kročiti na tlo jenkija. Svestan je toga i Danil Medvedev.

- Ne želim da kažem moje ime, jer bih želeo da osvojim svaki Grend slem. Ali definitivno najbolje igram na Ju-Es openu - rekao je Medvedev.

Za kraj, ime Novaka Đokovića su izgovorili svi, pa čak i Nadal, kada je postavljeno pitanje ko će na kraju sezone biti prvi igrač sveta.

NOVAK ĐOKOVIĆ - RAFAEL NADAL, RIVLASTVO

Grend slem titule

Grend slemovi se verovatno najviše vrednuju. Dvojica velikih šampiona su potpuno izjednačani - 22:22. Rolan Garos je nova prilika da se neko od njih osami na vrhu (Nadal rekorder u Parizu sa 14 titula). Nole optimizam da može do trećeg "kupa musketara" gradi na tome što je na poslednja tri najveća turnira osvojio dve titule (Vimbldon i Australijan open).



Broj nedelja na prvom mestu ATP liste

Ovo je takođe parametar u kome je Beograđanin apsolutni vladar i to ne samo kada je muška konkurencija u pitanju. On će 27. februara početi 378. nedelju na čelu ATP liste i pretećiće slavnu Štefi Graf (377). Rafael Nadal je daleko iza sa 209 i jasno je da Španac do kraja karijere neće moći da pretekne velikog rivala.

Međusobni dueli

Rivalstvo Đokovića i Nadala je najveće u istoriji tenisa. Oni su do sada 59 puta igrali jedan protiv drugog i Novak ima minimalnu prednost - 30:29. Treba reći da se ove sezone još uvek nisu sastali.

Kraj godine na prvom mestu

Noletu i ovde svi gledaju u leđa. Srpski as je sedam puta godinu završavao kao predvodnik teniskog karavana. Rafa je to do sada u karijeri uradio pet puta.

Masters titule

Kada su turniri iz serije 1000 u pitanju, Novak Đoković je i tu u prednosti u odnosu na Nadala - 38:36. Takođe, ono što je na strani trenutno prvog reketa planete je to da je do svaki Masters osvojio bar po dva puta, dok "bik sa Majorke" nema nijednu titulu u Majamiju, Šangaju i Pekingu. A uz to, Rafa nikada u karijeri nije stigao do trofeja ni na Završnom mastersu na kome nastupa osam najboljih tenisera u godini. Novak deli rekord sa Federerom - obojica su po šest puta bili najbolji na tom turniru za "elitu teniske elite".

Kada se sve sabere Đoković, u svim parametrima dominira u odnosu na Nadala. Jedino u šta Španac može da se uzda su grend slem titule, ako pretekne Novaka, i eventualno međusobni dueli sa Srbinom, ako i tu nadmaši Noleta. Ali, to su dva "ako".

A nekad je i jedno mnogo kada treba nadmašiti Novaka Đokovića.

