KAKAV OTAC, TAKAV SIN! Snimak koji će vas RASPAMETITI - Stefan bije forhend kao tata! Nole uživao u teniskim bravurama naslednika! (VIDEO)

Preslatki Stefan krenuo je stopama slavnog oca. Đoković junior svakog dana predano vežba i nema sumnje da mu je za sada najvažnija preokupacija - tenis.

Tata Nole ga redovno vodi na treninge na kojima mališan pokazuje da je ozbiljan naslednik kada je "beli sport" u pitanju. Bekhend, forhend, gestikulacija... sve to podseća na donedavno najboljeg tenisera sveta.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak iz teniskog centra na Dorćolu na kom Stefan sa drugarom Nolijem iz Kostarike igra dubl, dok ga ponosni tata posmatra sa tribina.

Pomno je pratio njihove sjajne razmene i na kraju ih nagradio ovacijama i aplauzom.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Proud Dad😉 @DjokerNole supporting from the stands 🎾



🇷🇸 STEFAN hitting with his new buddy 🇨🇷 pic.twitter.com/KV0b7pCRMi