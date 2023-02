Navijači žestoko izviždali Lebrona na Superboulu, a njegova reakcija na to je kraljevska

Kao što je to i običaj, na Superboul dolaze i neke od najvećih faca iz sveta sporta, šoubiznisa, politike...

To nije izostalo ni ovoga puta, pa su reditelji prenosa na video bimu prikazivali neke od najpoznatijih ličnosti koje su se pojavile na Stejt Farm stadionu među 67.827 gledalaca.

Na tribinama je bio i Lebron Džejms, koji je nedavno oborio večni rekord po broju poena u NBA ligi.

On je stigao na Superboul u društvu supruge Savane Džejms, a kada je prikazan na video bimu doživeo je neprijatno iznenađenje, jer je čitav stadion počeo da mu zviždi.

Ali, Lebron ne bi bio Lebron, kada i u toj situaciji ne bi pokazao koliko ima samopouzdanja i vere u sebe.

Why they booing Bron like that 💀 pic.twitter.com/gd8ZDdHkNb