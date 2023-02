TUGA NA BALKANU - Preminula legenda jugoslovenskog vaterpola

"Dubrovački list" piše da je prof. dr Hrvoje Kačić bio univerzitetski profesor i pravnik, stručnjak za oblast pomorskog prava, rođen 1932. godine u Dubrovniku. Kačića mnogi Dubrovčani, ali i cela Hrvatska, posebno pamte kao vaterpolistu dubrovačkog Juga i reprezentativca Jugoslavije.

Više od dvanaest godina seniorske karijere u Jugi Hrvoja Kačića ostavilo je neizbrisiv trag u istoriji kluba. Rečeno je da je bio jedan od najboljih igrača na svetu pedesetih.

Happy 91st birthday to Hrvoje Kačić, the oldest living Yugoslavian Olympic medalist! Kačić took silver with the national water polo team at the 1956 Melbourne Games and also competed in 1960, where Yugoslavia placed fourth. Read more at: https://t.co/1VIwKTBIHJ pic.twitter.com/dYI1Yydhph