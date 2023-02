Milica Gardašević osvojila 1. mesto u Beogradu, pa poručila: 'Mogu da popravim lični rekord, fokus je na EP'

Srpska atletičarka je za čitavih 29 centimetara bila ispred najbližih pratilaca na Belgrade Indoor Meetingu.

Održan je i 8. po redu Belgrade Indoor Meeting na Banjici, a po drugi sa srebrnim statusom, gde su poprilično dobre rezultate imali i srpski atletičari. Jedna od najboljih bila je Milica Gardašević, koja je uspela da osvoji prvo mesto u skoku udalj.

Milica je u svojoj je u konkurenciji od osam atletičarki došla do prvog mesta s rezultatom od 6,69, čime je ujedno i izjednačila svoj najbolji skok u dvorani. Odmah za njom je usledila Evelis Vega sa 6,40, te Fillipa Kviten sa Kipra sa 6,37.

Gardaševićeva je bila zadovoljna, pogotovo atmosferom na tribinama i pred domaćom publikom.

- Uvek je lepo skakati u Beogradu, uvek je publika taj jedan doprinos koji je poželjan i prave lepu atmosferu. Hvala im za to. Što se tiče takmičenja, standardno pravim te prestupe koje pravim cele sezone, ali ako moram da pravim, bolje da pravim ovde nego na Evropskom prvenstvu. I dalje je ceo fokus sezone na Evropskom prvenstvu, imamo državno u subotu, ovo je samo još jedna usputna stanica. S obzirom na to da često skačem u poslednje vreme, najbitnije je da sam zdrava, da pravim daleke skokove, činjenica je da nisam preterano zadovoljna skokom od 6,69 je sjajna. Na kraju dana nemam razlog da budem nezadovoljna, bila sam prva, drago mi je što sam uspela da doprinesem ovom mitingu i donesem pobedu kao domaćin.

Srpska atletičarka je još 2022. godine postavila svoj najbolji rezultat u dvorani od 6,69, kada je takođe skakala u Beogradu. Ipak, Milica smatra da će Istanbul i Evropsko prvenstvo pokazati šta joj najviše "prija".

- Videćemo u Istanbulu šta mi najviše prija. Izjednačila sam lični rekord u dvorani i verujem da mogu da ga popravim, tako da je to cilj do kraja sezone, mlada sam, imam dosta prostora za napredak, to je cilj kojem težim, ali videćemo. Zdrava sam, prava sam, dobro skačem, nemam razlog da budem nezadovoljna - zaključila je Milica.