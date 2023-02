SRBIN IZABRAO HRVATA! Naš teniser prelomio, dao otkaz starom i našao novog trenera

Srpski teniser Miomir Kecmanović odlučio se za saradnju sa hrvatskim stručnjakom Ivanom Cinkušem, doskorašnjim trenerom Marina Čilića.

David Nalbandijan, sa kojim je naš as do sada trenirao, neće biti više u stručnom štabu Kecmanovića!

Sa druge strane, Ivan Cinkuš je obavestio Čilića da je pronašao novi angažman.

- Nakon što je Kecmanović dao otkaz Nalbandijanu, pitao me da li bih želeo da mu se pridružim. Obavestio sam Marina, on je rekao „OK“, i to je bilo to. Prvi zajednički turnir biće nam Akapulko - rekao je Cinkuš.

- Dečko igra dobar tenis, samo mu fali malo pozitive. Sad je u Dalasu izgubio meč od Gomesa, koji je trebalo da dobije i rekao sam mu da ću doći pre Akapulka da odradimo nekoliko treninga i da se upoznamo. Kecmanović je mlad igrač i treba mu rada i discipline, a ne da bude prepušten sam sebi. Koliko sam shvatio iz njegovih reči, u saradnji sa Nalbandijanom dosta toga nije bilo definisano.

Kecmanović je trenutno u Delrej Biču gde će igrati za prolaz u polufinale protiv Markosa Đirona.

