Cicipas komentarisao poraze od Đokovića: Bolelo je mnogo, plakao sam, onda sam krenuo dalje

Grčki teniser je istakao da je nastavlja da se usavršava.

Grčki teniser Stefanos Cicipas igrao je dva finala Grend slemova, na Rolan Garosu i na Australijan openu, a u oba navrata je poražen od Novaka Đokovića.

Cicipas je još jednom analizirao ta dva poraza i otkrio kako se osećao.

- Ono što je bila razlika između ta dva finala je da sam u Melburnu bio u stanju da odmah posle ceremonije krenem dalje, bukvalno nekoliko minuta kasnije. Prethodni put je baš bolelo mnogo. Posebno kad se setim da sam bio tako blizu pobede jer sam imao 2:0 u setovima. Kasnije, kada sam se prisećao svega, bolelo je i plakao sam. Bio sam vrlo uznemiren - priznao je Cicipas.

On je pojasnio zašto mu je poraz teško pao.

- Bila je to prilika za mene da uradim nešto što nisam pre. Mislio sam na Stefanosa dečaka, osmogodišnjaka koji je gledao Rolan Garos i razmišljao kako bi bilo lepo da igra tamo. Nisam čak mislio ni da pobedim. Samo da igram tamo. I onda je došla ta prilika da osvojim taj prelepi trofej. Mnogo sam mislio na svoj teniski klub, gde smo počeli. Bili smo mala zajednica, jaki bliski. Bilo je to kao da sam krenuo od sela i stigao do velikoh hrama zlatnih prilika.

- Sada ne vidim negativnost u svemu tome. Put je i dalje lep i velik. Morate da nastavite da gradite i radite. Verujem u sudbinu. Na meni je samo da nastavim da radim svoj posao i nadograđujem se - zaključio je Cicipas.

