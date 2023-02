SRBIN RAZBIO PRVOG NOSIOCA: Međedović je u polufinalu, čeka ga veliki napredak na ATP listi! (VIDEO)

On je u četvrtfinalu za sat i devet minuta u dva seta (6:1, 6:2) pobedio prvog nosioca Čun-Hsina Cenga sa Tajvana.

Dejvis kup reprezentativac Srbije je 255. igrač sveta, dok je Ceng 131. na ATP listi.

Polufinalom u Bangaloru, Međedović je obezbedio napredak za oko 36 pozicija na ATP listi.

Pazarca u narednom kolu očekuje Australijanac Maks Pursel, koji je 155. teniser planete.

Pursel je u četvrtfinalu za 59 minuta eliminisao petog nosioca i 158. sa ATP liste Luku Nardija iz Italije sa 2:0 u setovima (6:2, 6:0).

Bengaluru Ch QF: HAMAD'S FIRST CHALLENGER SEMI AFTER LUEDENSCHEID CH OMG 😭😭 Yep, Hamad Medjedovic d. Chun-Hsin Tseng 6-1, 6-2.



A little drama at MP where it was saved after an error, facing BPs b/c of DFs, but Hamad managed! 🔥



🎥 @ATPChallenger pic.twitter.com/MX5XVSAtbF