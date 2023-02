DA LI JE OVO NORMALNO?! DEČAK UMALO POLOMIO RUKU VRŠNJAKU: Narod plaća i oduševljeno gleda MMA borbe devetogodišnjaka (VIDEO)

Navodno, na snimku se nalaze devetogodišnjaci u oktagonu, a na njemu je prikazano kako Albi King (31,4 kilograma) pobeđuje polugom kojom je umalo polomio ruku Fina Pirsa (32 kilograma).

Ova amaterska borba dogodila se u okviru FCC događaja za juniore 1. decembra 2022. godine.

FCC je organizacija iz Velike Britanije i prenose njenih borbi mogu da gledaju svi koji su prijavljeni na striming servis UFC-a, najpopularnije MMA organizacije, pa je osim ljudi u hali, borbu moglo da gleda i dosta ljudi preko malih ekrana.

Undefeated 9 Year old Albie King eliminates his opponent with a beautifully executed Kimura... pic.twitter.com/2bvP4QWctB