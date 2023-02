'NISAM OPSEDNUT TIME' Đoković - Alkaraz, velike bitke tek slede! Španac u Rio de Ženeiru dolazi na korak ATP vrha

Karlos Alkaraz će se od 21.30 u Rio de Žaneiru boriti za pehar sa Britancem Kameronom Norijem, kog je pre nedelju dana pobedio u finalu u Buenos Ajresu, a ovaj duel imaće veliki uticaj na "ljutu" trku za prvo mesto na zvaničnoj ATP listi.



Ukoliko mlada španska senzacija kojim slučajem dođe do novog trofeja imaće isti broj bodova kao i trenutno prvi reket sveta - Novak Đoković (6.980).

Ipak ni to mu neće biti dovoljno da se nađe ispred sprsko asa pa će tako ostati broj dva na ATP listi jer Novak ima veći broj poena osvojenih na važnijim turnirima, grend slemovima.

Španac je posle pobede u polufinalu pričao o toj trci sa Novakom.

- Nisam opsednut time. Naravno da mi je cilj da budem broj jedan ponovo, ali ne vršim pritisak na sebe tako da kažem da moram da osvojim turnir da bih bio bliži Novaku. Idem meč po meč pokušavajući da prikažem dobar nivo igre i ako nastavim sa tom dinamikom, biću sve bliži. Ipak, to nije nešto o čemu razmišljam svaki dan - priznao je teniser iz Mursije.

Na njemu je i jedan od pritisaka u vidu toga što ga mnogi smatraju naslednikom članova velike trojke, koju čine Federer, Đoković i Nadal.

- Ne opterećujem se time što ljudi žele da me gledaju tako, da sam nova zvezda posle velike trojke. Prosto želim da budem ono što jesam i da nastavim da radim to što radim, što znači pre svega da uživam u tenisu. To je moj način i neću ga menjati. Zaista ne znam da li sam spreman za to da me smatraju novim idolom. Idem na turnire kako bih prenosio dobre vibracije. Mislim da to širim time kako igram. Mislim da ljudi na terenu žele da vide radost i neverovatne udarce. To je moj stil igre - dodao je Alkaraz.

Veoma ceni igru protivnika u finalu, Kamerona Norija.

- U Buenos Ajresu sam pobedio u dva seta. Ne verujem da ću raditi išta drugačije. biće sve isto. Mislim da je on taj koji će pokušati sa drugačijim pristupom, a tome moram da pričam sa trenerom. Pokušaću da igram kao u Buenos Ajresu, videćemo šta će se dogoditi - zaključio je Alkaraz.

