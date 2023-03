ODGOVORIO JE NA NAJVAŽNIJE PITANJE! Novak otklonio SVE DILEME - evo hoće li srpski as igrati na OLIMPIJSKIM IGRAMA sledeće godine?

Novak Đoković odgovarao na brojna zanimljiva pitanja posle pobede nad Grikspurom, komentarisao je i Kurešijev stav o tenisu danas.

Čuveni pakistanski dubl-igrač Ainsam Al-Hak Kureši rekao je u Dubaiju da je tenis postao fizički previše intenzivan – te je medije interesovalo šta Novak mislio na tu temu.

“To je slučaj sa svim sportovima, logična stvar i činjenica koja opisuje svet u kome živimo. Sve se razvija, unapređuje –I tako treba da bude. Tehnologija menja sve; sećate se da smo do nedavno igrali drvenim reketima – a tehnologija koja je nastala u međuvremenu nam je dala priliku da imamo više kontrole. Takođe – brojna nova znanja vezana za oporavak, trening, analizu mečeva su nam na raspolaganju – što nam omogućava da bolje spoznamo igru i shvatimo šta možemo da uradimo kroz naše udarce. Sve utiče – pomalo – a slažem se da je u fizičkom delu tenis postao zahtevniji. Jednostavno, morate da budete veći atleta, da znate da igrate na razne načine na više vrsta podloga – a pogotovo ako želite da budete broj 1 na svetu. Konkurencija danas je mnogo intenzivnija – jer većina igrača igra na svim turnirima – a kad se uzme u obzir da je sezona (pre)dugačka, što govorim već dugo – birate turnire na kojima nastupate”, napominje Novak, I nastavlja:

“Mislim da bismo trebali da reorganizujemo sezonu – na bolji način. Sada je sve komplikovano, ima previše ugrađenih interesa, organizacija koje utiču na kalendar. Iako je tenis u relativno dobro poziciji, i dalje mislim da bismo trebali bolje da iskoristimo globalni apel koji tenis uživa – kao jedan od četiri najviše praćenih sportova na svetu. Ne koristimo potencijal našeg sporta ni izbliza dovoljno u komunikaciji i promociji – a da je pritom priznat kao jedan od istorijski najvažnijih sportova”, ističe Đoković.

Upitan o svojim motivima da I dalje juri rekorde, naš as kaže:

“Bez želje da to činim, ne postoji ni pozitivnog kretanja u tom smeru. U tom smislu sam veoma jasan pred samim sobom na temu ciljeva u takmičarskom tenisu. Tako sam odrastao i učen od strane nekih od najvažnijih ljudi u mojoj karijeri – od roditelja preko trenera i dalje. Ta vrsta mentaliteta mi je pomogla da ostanem potpuno posvećen igri – sa željom za uspehom kao glavnim sadržajem te formule. Naravno, još puno toga treba da se desi da stvarate uspehe, obarate rekorde, igrate dalje. Svaki meč je drugačiji, i u tome uživate kao takmičar. Uz vas je tim – naravno – ali je krajnja odgovornost ipak na vama. Jedan od tih velikih ciljeva mi je Olimpijada u Parizu, i nadam se da ću biti u dobrom stanju kako bih nastupio na olimpijskom turniru na Rolan Garosu – terenima koje odlično poznajem. Nadam se da će moj najbolji rezultat na Olimpijskim igrama nastati upravo – tamo!” najavljuje Novak.

Brojni sportski asovi koji su obeležili istoriju svojih sportova rođeni su osamdesetih godina prošlog veka – Mesi, Ronaldo, Džejms – pa je medije interesovalo da li postoji neka veza između njega, njih i ostalih sportista tog životnog doba koji će biti zapamćeni po izuzetnim uspesima?

“Ne verujem u slučajnosti, smatram da se sve dešava sa nekim razlogom – i lepo je čuti da su takvi asovi rođeni u istoj deceniji. Neki od njihovih uspeha možda neće biti nadmašeni za 10 godina – a možda ni duže – ali me ne bi čudilo da se to desi, s obzirom na neverovatan tempo napretka u svim oblastima. Sjajno je učiti iz uspeha vaših prethodnika, i siguran sam da mlađi teniseri to čine iz karijera Federera, Nadala, mene – i svega što smo činili na terenu I van njega. Uostalom – to sam radio i ja, učio od ljudi koji su zauzimali takve pozicije. Iako nam se čini da su neki od aktuelnih uspeha ili rekorda nedostižni u narednom periodu – možda je za neke to bio slučaj pre nekih 10 godina. Videćemo, sve je moguće!” zaključuje Novak.

