Novak je naučnik tenisa: Britanci otkrili sastojke koji čine Đokovića najboljim svih vremena

Da li uopšte treba dalje postavljati debatu oko toga da li je Novak Đoković najbolji svih vremena koji je kročio na teren? Iako redom ruši sve prethodne rekorde koji su bili postavljeni ispred njega, javljaju se ljudi koji pokušavaju na sve načine da ospore njegove velike uspehe, kao i pređašnji trud i rad.

Ni strani mediji nisu svaki put bili naklonjeni Đokoviću. Činjenica da je "narušio" žurku koju su do tada imali Rafael Nadal i Rodžer Federer teško je pala mnogima. Stoga je veoma osvežavajuće kada se pročita tekst kakav je onaj koji je objavio britanski Telegraf na svom sajtu.

Pod naslovom "Sastojci koji prave Novaka Đokovića najboljim svih vremena", novinar ovog portala, Simon Bridžis do detalja je analizirao Đokovićevu igru kroz godine, kao i sitnice koje ga odvajaju od ostalih i čine ga neukrotivom zveri onog momenta kada uzme reket u ruke.

- I dok je Federer bio teniski umetnik, a Nadal ratnik, Đoković je naučnik tenisa - naglašava on na početku svoje dugačke kolumne.

On dalje objašnjava da je klinički precizan pristup tenisu to što možda odbija ljude od njega i čini ga "neromantičnim", ali da je njegova brilijantnost u činjenici da je hladan i čvrst, gotovo kao da sve to radi mehanički. Trzavice su bukvalno slučajne.

S obzirom na to da je Đokovića nazvao teniskim naučnikom, onda je i pristup analizi njegove igre morao da bude baš takav - istraživački i načunički. Bilo je neophodno postaviti opservaciju, hipotezu, eksperimentisati i na kraju doneti zaključak da li je Novak zaista najbolji svih vremena. Evo šta kaže britanski novinar na sve to.

Reinkarnacija servisa

Kao što je to inače dobro poznato, Novak Đoković na početku svoje karijere imao je mnogo problema sa procentima prvog servisa. Sve to bilo je prilično nekonstantno i u potpunom haosu, pa se može reći i da je prvi Australijan open 2009. godine osvojio isključivo zahvaljujući svom atleticizmu i tehnici udaraca sa osnovne linije. Tek krajem naredne godine on je izvršio određene korekcije prilikom početnog udarca.

Britanski novinar primetio je da je u početku Novak držao reket daleko iza sebe prilikom servisa, što ga je onemogućavalo da potom lopticu udari svom jačinom. Sada lakat drži značajno više, što mu daje veći zalet kod prvog servisa.

Sve se promenilo posle saradnje sa nekadašnjim polufinalistom Vimbldona, Todom Martinom, tokom 2009. godine, koji je inače bio specijalista isključivo za servise. Iako se isprva činilo da je taj njihov mali "eksperiment" propao, pošto je Đoković naredne sezone odservirao čak 282 duple greške, on je zapravo bio veoma uspešan.

Malo, po malo, Đoković je "grizao" i pokušavao da se približi nivou koji su dosta dugo držali Rafael Nadal i Rodžer Federer ispred njega. I uspeo je. Njegov servis danas u odnosu na onaj ranije je gotovo neprepoznatljiv, primećuje britanski novinar.

Strategija na drugi servis

I ova kategorija je nešto što izdvaja Đokovića u odnosu na ostale. I dok će se većina tenisera odlučiti na tradicionalan pristup kod drugog servisa i gađati bekhend protivnika, srpski teniser će se potruditi da uradi potpuno suprotnu stvar.

Naime, prilikom rada sa brojkama, uočeno je da Novak dosta više gađa forhend protivnika. Smatra se da je faktor iznenađenja tako dosta veći kod većine rivala, ali je neophdono da takav servis bude dovoljno precizan kako bi izbacio rivala iz zone komfornog udarca. Jasno vam je da Đoković to uspeva da uradi gotovo perfektno.

Da stvar bude još bizarnija, statistika pokazuje da sve više igrača kreće Novakovim stopama u poslednje vreme. Štaviše, brojke kažu da se procenat drugih servisa koji idu na forhend popeo za čak 12% od u poslednjih desetak godina.

Ritern je stvar umeća

Ako nekoga pitate koji igrač najbolje riternira na ATP turu, nema sumnje da će prstom odmah pokazati u Novaka Đokovića. Ne samo da je on to trenutno, nego se može reći da niko ni pre njega nije imao bolji ritern udarac. Britanski novinar smatra da je tajna u tome što srpski teniser uspeva da na pravi način pročita govor tela rivala.

- Ako Đoković uspešno čita vaše servise, onda možete da se pozdravite sa pobedom. Samo pitajte Tomaša Berdiha kako se oseća tim povodom - naglašava Ben Deputer.

On je ljudski švajcarski nož

Servis i ritern jesu dva najvažnija udarca u tenisu, ali to nije ono što čini Novaka Đokovića. Ima tu još toga, pa sam podnaslov govori mnogo toga. On je bukvalno "ljudski" švajcarski nož, što će reći da može da uradi gotovo sve i da se prilagodi svakoj situaciji.

I dok teniseri poput Rafaela Nadala mogu da se oslone isključivo na jedan udarac onda kada ne ide (poput forhenda u slučaju Španca), Novak to radi na potpuno drugačiji način, sjajnom adaptacijom.

On je doveo svaki delić teniske igre do nivoa na kojem može da se nosi sa ostalim rivalima. Uspešno pored servisa, forhenda i bekhenda koristi i slajs, drop-šotove, smečeve, pravi kombinacije tih udaraca, a sve to donosi uspešnu mešavinu. Upravo je tokom saradnje sa Borisom Bekerom došao do tog sjajnog nivoa igre na mreži.

Mečevi protiv Aleksandera Zvereva na Rolan Garosu 2019. godine, potom protiv Rodžera Federera iste godine u finalu Vimbldona, kao i okršaj sa Aleksom de Minorom ovog januara na Australijan openu dovoljno pokazuju o dominantnosti Đokovića i činjenici da može da se snađe u svakoj zadatoj situaciji, čak i onda kada pritisak bukvalno probija plafon.

Protiv Novaka je nemoguće igrati

I dok ostali pokušavaju da shvate kako to Novak Đoković napreduje iz dana u dan uprkos svojim godinama i kaskaju u mestu, srpski teniser nastavlja da odmiče dalje čak i u "poznim" teniskim godinama.

Britanski novinar Telegrafa primećuje da je samo pitanje trenutka kada će Đoković od Nadala "preoteti" primat po broju osvojenih Grend slem titula, kao i nedelja provedenih na prvom mestu ATP liste. I da će ti rekordi ostati u njegovim rukama u decenijama koje slede, a možda nikada neće ni biti oboreni.

- Volim da kažem da je Đoković kao sudski izvršilac, jer samo dolazi da pokupi stvari - rekao je jednom američki komentator, Bred Gilbert, a sličnu opasku imao je i analitičar Kreg O'Šonesi.

- Kada igrate protiv Novaka, kao da igrate protiv banke u Las Vegasu - njegove su reči, a bukvalno znače da ste uvek na gubitku.