MAESTRALNI ĐOKOVIĆ JE U POLUFINALU! Neverovatan meč i pobeda Novaka! Hurkač pružio veliki otpor, a ipak bio NEMOĆAN!

Srpski teniser, trenutno najbolji na ATP listi, boriće se za ulazak u finale protiv boljeg iz meča Danil Medvedev - Borna Ćorić.

Nije Hurkač odigrao loš meč, imao je svoje momente i to ne baš malo njih, ali Đokovićev nivo bio je prilično visok, pa su naleti i pokušaji Poljaka da bude opasan bez puno muka neutralisani.

Nakon što u prvom setu nije bilo puno problema, u drugom je sve išlo prema završnici neverovatnom brzinom (npr. prvih sedam gemova završeno za svega 22 minuta).

Teniseri su ekspresno osvajali svoje gemove sve do devetog gema.

Tada je Poljak zapretio, stigao do 0:30, ali je Đoković vezao četiri poena i stigao do izjednačenja (5:5), a onda je i sam uspeo da bude opasan.

Uzeo je brejk, poveo sa 6:5, a onda potvrdio brejk i obezbedio polufinale.

II set:

7:5 - Kraj meča!

6:5 - I te kako se rasplamsala borba u završnici drugog perioda. Iako je Hurkač nastavio da pogađa prve servise, Đoković je uspeo da se izbori za brejk lopte. Dve vezane je Poljak spasio, ubrzo nakon toga i treću i četvrtu, ali petu nije mogao.

Bio je to prvi gem od početka meča koji se igrao na razliku.

5:5 - Najzanimljiviji gem drugog seta! Novak se našao u problemu, imao je rival 0:30, ali vezao je srpski teniser četiri poena, pomogao mu je u tome i servis. Uspeo je da se izvuče, izjednači na 5:5 i prebaci pritisak na Poljaka.

4:5 - Ludilo od seta... Novi brzinski osvojen gem. Đoković će servirati za ostanak u drugom setu.

4:4 - Ni na drugom servisu nema problema Novak, čak naprotiv. Funkcioniše odlično i, zabeležen je novi gem "sa nulom".

3:4 - I dalje je aktuelan trend brzog tenisa, pa i Poljak ne dozvoljava Novaku šansu da napadne i eventualno dobrim riternima proba da dođe do šansi za brejk.

Sedam gemova odigrano je za 22 minuta, zaista nesvakidašnje.

3:3 - Nastavlja se u sličnom ritmu. Đoković je tek u trećem gemu drugog seta izgubio prvi poen na svom servisu i to duplom greškom, ali opet nije bilo problema.

2:3 - Dosta brzo ovaj set ide ka završnici. Posle 14 minuta završeno je pet gemova, što je prilično neobično kada je u pitanju muški tenis, pogotovo kada dva tenisera ovakvog kavliteta igraju.

2:2 - Ali, još uvek ima problem da na servisu Srbina konkretnije zapreti. Bez izgubljenog poena Đoković dolazi do izjednačenja.

1:2 - Prva dupla servis greška koju je napravio Hurkač na ovom meču. Po tome se izjednačio sa Novakom, ali nije mu smetalo da lako dođe do novog gema.

1:1 - Uzvarać istom merom najbolji teniser sveta - gemom bez izgubljenog poena.

0:1 - Naljutio se Hurkač, pa je do drugi set otvorio silnim udarcima i lako je stigao do gema koji je osvojio bez izgubljenog poena.

I set:

6:3 - Kraj seta!

5:3 - Fokus je, čini se, bio na devetom gemu, a u osmom je Hurkač učinio ono što je morao kako bi ostao u igri.

5:2 - Đokovićev nivo igre je trenutno dovoljno visok da može bez većih problema da izađe na kraj sa Hurkačom.

4:2 - Prekinuo je Poljak seriju Novaka od tri uzastopna gema. Pogodio je svih pet prvih servisa, osvojio četiri poena što je bilo dovoljno da drugi gem.

4:1 - Nije bilo savršeno, Hurkač je pokušao odmah da odgovori. Osvojio je dva poena i namučio Novaka da realizuje gem loptu, ali više od toga nije uspeo.

3:1 - Brejk! Našao se Poljak u problemu pošto je posle prva tri poena četvrtog gema pošto je nakon njim imao 0:40. Đoković je uspeo da "uđe u poene" i tako sebi povećao šanse za osvajanje istih. Hurkač je spasio prvu brejk loptu, zatim i drugu na spektakularan način, ali treća je bila sreća za Novaka.,

