NADAL ZABRINUO NAVIJAČE: Nemam datum svog povratka

Španac ima 22 grendslem titule, kao i njegov najveći konkurent Srbin Novak Đoković, koji je po deseti, jubilarni put slavio u Melburnu. Njih dvojica trebalo bi da vode najveću borbu za zvanje najboljeg tenisera u istoriji, ukoliko momku iz Majorke povrede dozvole da se takmiči.

Rafa Nadal doživeo je težu povredu prepone u meču protiv Mekenzija Mekdonalda, u u drugom setu Australijen opena. Odbio je da se preda, ali je izgubio od Amerikanca rezultatom 4:6, 4:6, 5:7.

Posle toga, Nadal je odsustvovao sa terena mesec dana i konačno se vratio treninzima na šljaci. Rafa nije želeo mnogo da priča o svom povratku. Rekao je da naporno radi na oporavku, ali je svoje fanove pozvao na strpljenje.

It’s been a while since I don’t communicate with you. Took my time off, started rehab, gym and physiotherapy as instructed by the doctors. Getting ready to come back the in the best conditions. pic.twitter.com/DdRiH4aUyE

Španac je osvojio svoj 22. grendslem trofej na prošlogodišnjem Rolan Garosu pre nego što je povredio stomak na Vimbldonu. Nadal je od avgusta 2002. odigrao samo 13 mečeva i postigao samo pet pobeda. Najnovija povreda izbaciće Nadala iz prvih 10 prvi put od aprila 2005! Posle 912 nedelja i tačno 17 ipo godina!

Nadal bi trebalo da poveća tempo treninga u narednim nedeljama, nadajući se da će se vratiti u Monte Karlu ili Barseloni.

- Još ne mogu konkretno da pričam o tome kada ću se vratiti. Imao sam veliki problem u Australiji i nemam datum svog povratka. Treba mi vremena i mnogo posla da se oporavim. Radim nedeljne preglede. Videćemo hoće li to doneti poboljšanje - rekao je Rafael Nadal i nastavio:

After 912 weeks, or 17 and a half years (April 2005 🤯), Rafael Nadal will leave the Top 10 for the first time since he entered it as a teenager.



What a run it was. The longest ever, for a male player.



He’ll be right back there, soon enough 😉💪 pic.twitter.com/ghwVMxd09J